ЕС ждет соблюдения верховенства права в ситуации с Саакашвили

ЕС следит за развитием ситуации вокруг депортации экс-президента Грузии, лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили и ожидает соблюдения верховенства права.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря ЕС, предоставленном ЕвроПравде.

"Мы продолжаем следить за ситуацией вокруг Михеила Саакашвили. Мы надеемся, что верховенство права, как и права Михеила Саакашвили, будут соблюдены", - говорится в комментарии.

Как известно, около 15:00 12 февраля Саакашвили задержали в столичном ресторане.

Позже в Государственной пограничной службе сообщили, что выдворили лидера партии "Движение новых сил" Саакашвили в Польшу.

Польские пограничники подтвердили, что лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили прибыл в Польшу и был принят на территории страны на основании заявления о реадмиссииГосударственной миграционной службы Украины.

Во вторник Саакашвили заявил, что не будет просить в Польше политического убежища.