ЄС очікує на дотримання верховенства права у ситуації з Саакашвілі

ЄС стежить за розвитком ситуації навколо депортації екс-президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі і очікує дотримання верховенства права.

Про це йдеться у коментарі речниці ЄС, наданому Європейській правді.

"Ми продовжуємо стежити за ситуацією навколо Михеїла Саакашвілі. Ми сподіваємося, що верховенство права, як і права Михеїла Саакашвілі будуть дотримані" - йдеться у коментарі.

Як відомо, близько 15:00 12 лютого Саакашвілі затримали у столичному ресторані.

Пізніше у Державній прикордонній службі повідомили, що видворили лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі до Польщі.

Польські прикордонники підтвердили, що лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі прибув до Польщі та був прийнятий на території країни на основі заяви про реадмісію Державної міграційної служби України.

У вівторок Саакашвілі заявив, що не проситиме в Польщі політичного притулку.