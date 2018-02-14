ОБСЕ за сутки зафиксировала более 200 взрывов на Донбассе

Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 11 февраля по 19:30 12 февраля зафиксировала 216 взрывов.

Об этом говорится в отчете организации от 13 февраля.

"В Донецкой области Миссия констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, что и за предыдущий отчетный период, зафиксировав одновременно больше взрывов (примерно 210 против около 170)", - подчеркнули наблюдатели.

"В Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режим прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, в том числе, 6 взрывов против 2 соответственно", - отметили в ОБСЕ.

"7 февраля в неподконтрольных правительству районах беспилотный летательный мини-аппарат СММ обнаружил 8 БМП-1, 2 бронетранспортера (МТ-ЛБ), 1 зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм), установленную на грузовик, а также новые траншеи возле н. п. Лобачево", - говорится в отчете.

"11 февраля БПЛА СММ зафиксировал 3 боевые машины (две БМП-2 и одну БМП-1), а также 2 установленные на грузовики зенитные установки (ЗУ-23) возле н. п. Обозное", - сообщили в Наблюдательной миссии.

"12 февраля в подконтрольных правительству районах Миссия зафиксировала 1 бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2) в Мариуполе, а также 2 бронетранспортера (один БТР-60 и один типа БТР) возле н. п. Волноваха", - отметили наблюдатели.