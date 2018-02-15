Нищук раскрыл интересные детали о будущем монументе воинам АТО в Киеве

Монумент Героям АТО, скорее всего, будет построен на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Об этом рассказал министр культуры Евгений Нищук в интервью "Укринформу".

"Место расположения монумента Героям АТО еще окончательно не определено, но сейчас одной из ключевых локаций, которая рассматривается, является территория Национального музея истории Украины во Второй мировой войне", - сказал Нищук.

Он также отметил, что впервые в истории независимой Украины начато строительство новых музейных комплексов национального значения, и процедура происходит по всем мировым стандартам.

Так, отметил министр, сейчас Минкульт организовывает международный открытый архитектурный конкурс проектов на лучшее предложение по "Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства".

По словам Нищука, среди других важных объектов - строительство второй очереди Национального музея "Мемориал жертв Голодомора", возведение которого замерло на целых 10 лет.

"Мы уже получили все необходимые согласования ЮНЕСКО по запланированным работам, а также всех компетентных органов. В бюджете на 2018 год на эти цели предусмотрено достойное финансирование, которое позволит нам реализовать эти амбициозные планы", - сказал Нищук.

Как известно, со щита монумента "Родина-мать" в Киеве демонтируют герб Советского союза.