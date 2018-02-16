Претендент на главу НБУ задекларировал общий доход более 15 млн

Доход претендента на пост главы Национального банка Украины, нынешнего заместителя председателя НБУ Якова Смолия в 2017 составил более 15 миллионов гривен.

Соответствующие данные он внес в ежегодную декларацию, опубликованную в Едином госреестре декларации.

Зарплата Смолия в 2017 году составила 2 306 102 грн, тогда как в 2016 году эта сумма составляла 1 823 737 грн – за год зарплата чиновника выросла на более чем 480 тысяч гривен.

Кроме того, общий доход замглавы НБУ за 2017 составил более 15 млн гривен, уменьшившись на более 5 млн, по сравнению с 2016.

Почти 2,5 млн от доходов составило предоставление имущества в аренду. Среди арендаторов несколько банков, в частности, "Райффайзен банк Аваль", "Правэкс банк" и "КСГ банк", а также предприятия, от которых Смолий получает доход по ценным бумагам.

В декларации также содержатся доходы жены Смолия, где наибольшей долей являются дивиденды. Суммарный доход супругов за предыдущий год составил почти 18,5 млн гривен и по сравнению с 2016 уменьшился на более чем 4,5 миллиона.

Уменьшились также и средства на банковских счетах чиновника НБУ и жены – на почти 1,8 млн. В 2017 супруги задекларировали 10 903 181 гривен, 2 618 евро и 3 970 722 долларов на счетах.

Из недвижимости в декларации Смолия указаны 12 земельных участков, 2 квартиры, 19 офисов, 2 гаража, жилой дом, апартаменты, дом семейного отдыха и физкультурно-оздоровительный комплекс. Имущество расположено в Киевской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой областях, в столице и в Севастополе.

Кроме того, Смолий – владелец трех автомобилей: Volkswagen Multivan 2012 года, Toyota LC100 2006-го, и Mitshubishi Colt 2002-м. Он также декларирует гидроцикл и прицеп, а жена – Mercedes ML230 2007 года.

Из другого ценного имущества чиновник задекларировал двое часов от Patek Philippe и Breguet, квадроцикл и гольфкар. Стоимость всего не указана.

Смолий также владеет инвестиционными сертификатами ООО КУА "Эталон Эссет Менеджмент" суммарной номинальной стоимостью в более 17,9 млн грн, а также акциями и облигациями нескольких предприятий, в частности, "Престиж групп", "Набережная-Инвест", "Новоодесский элеватор" и "Торгречтранс".

Жена Смолия Светлана также декларирует корпоративные права нескольких обществ общей стоимостью в денежном выражении более чем 10,7 млн.

Все задекларированное Смолием и женой имущество, ценные бумаги и т.д. приобретены до 2017 года.

Как известно, Яков Смолий является одним из главных претендентов на пост главы НБУ после того, как Валерия Гонтарева заявила, что уходит в отставку.

В частности, президент Петр Порошенко предлагает парламенту назначить именно Смолия главой Национального банка. Его также поддержал Комитет ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

Ранее среди претендентов на должность главы НБУ называли Смолия и главу правления "Райффайзен банка Аваль" Владимира Лавренчука. Однако более вероятным кандидатом называли именно Смолия