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ФИФА не подтвердила допинг у всех игроков сборной России

Суббота, 17 февраля 2018, 15:59

В ФИФА заявили, что абсолютно все допинг-пробы футболистов сборной России с нескольких чемпионатов - Европы и Мира  - были отрицательными.

Об этом речь идет в сообщении на официальном сайте ФИФА, где опубликованы ответы на часто задаваемые вопросы о расследовании возможных случаев нарушения антидопинговых правил в российском футболе, пишет ZN.

В частности, речь идет о пробах, взятых у футболистов сборной РФ на чемпионате Европы-2012, Чемпионате мира-2014, Чемпионата Европы-2016 и Кубке конфедераций 2017 года.

Как известно, 18 июля 2016 года канадский адвокат Ричард Макларен обнародовал отчет о том, что Москва скрыла сотни положительных проб на допинг с участием спортсменов из разных видов спорта, в том числе и футболистов.

В Международной федерации футбола заявили, что отреагируют на эти сообщения.

В 2017 году после того, как многих российских спортсменов отстранили от участия в зимней Олимпиаде из-за обвинений в применении запрещенных препаратов, в ФИФА заявили, что проведут повторную проверку допинг-тестов российских футболистов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcияфутбол
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