ОИ-2018: Канада вошла в первую тройку медального зачета

В десятый день зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане золото выигрывали только спортсмены из Норвегии и Германии.



В активе норвежцев два первых места в командных прыжках с трамплина и в конькобежном спорте. Немецкая команда разделила "золото" в бобслее с канадцами.



В медальном зачете с 28 наградами, 11 из которых - "золотые", 9 - "серебряные" и 8 - "бронзовые" лидирует команда Норвегии. На второй позиции продолжает идти Германия - 20 наград (10-6-4). На третью строчку поднялась сборная Канады - 17 (6-5-6).



Команда Украины опустилась с одним "золотом" на 18-ю строчку зачета. На 17-е место вышла Польша, добавив в свою копилку "бронзу".



19 февраля украинцы в финалах не участвовали.



20 февраля в Пхёнчхане разыграют пять комплектов наград. В 13:15 по киевскому времени - старт смешанной эстафеты в биатлоне, где за Украину выступят Юлия Джима, Ирина Варвинец, Дмитрий Пидручный и Артем Прима.