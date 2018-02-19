ОИ-2018: Канада вошла в первую тройку медального зачета

10499 просмотров
Понедельник, 19 февраля 2018, 17:05

В десятый день зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане золото выигрывали только спортсмены из Норвегии и Германии.

В активе норвежцев два первых места в командных прыжках с трамплина и в конькобежном спорте. Немецкая команда разделила "золото" в бобслее с канадцами.

В медальном зачете с 28 наградами, 11 из которых - "золотые", 9 - "серебряные" и 8 - "бронзовые" лидирует команда Норвегии. На второй позиции продолжает идти Германия - 20 наград (10-6-4). На третью строчку поднялась сборная Канады - 17 (6-5-6).

 

Команда Украины опустилась с одним "золотом" на 18-ю строчку зачета. На 17-е место вышла Польша, добавив в свою копилку "бронзу".

19 февраля украинцы в финалах не участвовали.

20 февраля в Пхёнчхане разыграют пять комплектов наград. В 13:15 по киевскому времени - старт смешанной эстафеты в биатлоне, где за Украину выступят Юлия Джима, Ирина Варвинец, Дмитрий Пидручный и Артем Прима.

Николай Аврамчук для УП
Темы: Олимпиада
powered by lun.ua
По теме
ОИ-2018: Российского призера в керлинге поймали на допинге 19 февраля 2018, 11:00
ОИ-2018: Норвегия возглавила медальный зачет, Украина обошла ОАР 18 февраля 2018, 15:24
ОИ-2018: Польша выиграла первое золото, Лихтенштейн - первую медаль 17 февраля 2018, 17:35
Все новости
Главные новости
Главные новости дня - за 60 секунд
"Динамо" проиграло в Лозанне "мариупольское дело"
Боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ, есть погибший и раненые
В Раду поступило представление на Бакулина от Луценко. Более 90 страниц
Все новости
исследование

8-часовой день - неэффективно. Простые советы для идеального рабочего ритма

здоровье

5 причин, почему вы выпускаете много газов