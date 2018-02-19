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Украина не будет договариваться с боевиками по поводу миротворцев на Донбассе – АП

Понедельник, 19 февраля 2018, 17:47

Украина не будет вести диалог с представителями группировок "ДНР" и "ЛНР" относительно развертывания миротворческой миссии ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев, передает "Европейская правда".

По его словам, для Украины главное обсудить этот вопрос со своими ключевыми партнерами. Он напомнил, что окончательное решение принимает Совет безопасности ООН, постоянным членом которого является Россия.

"Конечно, мы не собираемся вести никакого диалога и согласований с боевиками, потому что всем понятно, что за боевиками стоит Россия, и в этой связи ключевой вызов – получить согласие на развертывание такой операции от Москвы", – отметил Елисеев.

"Принимающая сторона – это Украина, которая считает эти территории оккупированными. Поэтому, если будет согласие Украины, то я думаю, что нам не нужно на это согласие каких-то отдельных бандформирований", – заявил Елисеев.

Напомним, 19 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "прийти к компромиссу в вопросе размещения миротворцев на Донбассе можно только через диалог с представителями непризнанных республик Донбасса".

Украина и ее западные союзники предлагают полномасштабную миссию ООН, которая будет находиться на всей оккупированной территории Донбасса, включительно с границей с Россией, и будет гарантировать безопасность в целом, а не только для наблюдателей ОБСЕ, а также возьмет под контроль склады вооружения российских гибридных сил на оккупированной территории, будет контролировать разоружение незаконных вооруженных формирований и тому подобное.

Россия исключает такой вариант, который уменьшил бы ее влияние на оккупированные территории.

Темы: РосcияОРДЛОДонбассУкраинамиротворцы
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