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Госдеп объяснил, как Нарышкин и Ко въехали в США, несмотря на санкции

Пятница, 2 февраля 2018, 09:00
Госдеп объяснил, как Нарышкин и Ко въехали в США, несмотря на санкции

Руководители разведывательных ведомств России Сергей Нарышкин, Александр Бортников и Игорь Коробов смогли въехать на территории США, поскольку американская администрация частично приостановила действие санкций против них.

Такое объяснение дала в четверг пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науерт, передает "Укринформ".

"Я могу сказать вам в общем контексте, если определенные вещи находятся в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов, такие как другие страны, мы имеем возможность приостановить это (санкции, ограничивающие въезд в США – ред.), чтобы люди могли приехать в Соединенные Штаты", – отметила она.

Официальный представитель Госдепа подчеркнула, что эти интересы включают, в частности, совместные усилия в антитеррористической деятельности.

"Нет секрета в том, что несмотря на наши многочисленные разногласия – и мы о них только говорили – с российским правительством, мы также имеем сферы, где должны работать вместе, и одна из них – борьба с терроризмом и ИГИЛ, и на этом я остановлюсь", – отметила Науерт.

Она также не стала отвечать на уточняющие вопросы о въезде руководителей российских разведслужб в США, которые находятся под санкциями. В этой связи Науерт сослалась на правила не комментировать вопрос выдачи виз отдельным лицам.

Ранее стало известно, что на прошлой неделе Вашингтон посетили директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, глава ФСБ Александр Бортников и руководитель ГРУ России Игорь Коробов. Все трое находятся под санкциями США.

Визиты и "консультации" состоялись за несколько дней до того, как американская администрация представила Конгрессу "Кремлевский доклад" согласно Акту противодействия противникам Америки через санкции, утвержденным в прошлом году Конгрессом и подписанным президентом Соединенных Штатов.

Темы: санкцииСШАРосcия
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