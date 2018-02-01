СМИ: Руководители трех российских спецслужб недавно ездили в США

Директора трех главных разведывательных служб России недавно ездили в столицу США на фоне обострения напряженности в российско-американских отношениях.

Об этом свидетельствуют сообщения средств информации и заявления чиновников в последние дни, пишет Радио Свобода.

Накануне, 30 января, посол России в США подтвердил, что на консультации по проблеме терроризма и других вопросов в Соединенные Штаты ездил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, который находится под санкциями США.

В то же время о поездках еще двух российских чиновников - директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова и руководителя Главного управления разведки Генштаба Вооруженных сил России Игоря Коробова - до сих пор не было известно.

31 января издание The Washington Post сообщило, что Бортников и Коробов приезжали в США на прошлой неделе и руководитель ФСБ встретился с директором ЦРУ Майком Помпео, как и Нарышкин.

О встрече Коробова пока подробности не известны.

В интервью российской радиостанции "Эхо Москвы" 30 января американский посол в США Джон Гантсман сообщил, что Помпео действительно встречался с руководителями российских разведслужб, но он не уточнил, где происходила эта встреча или кто принимал в ней участие.

Представитель российского посольства в Вашингтоне пока не ответил на просьбу прокомментировать ситуацию. В ЦРУ Радио Свобода отказались предоставить детали о встрече своего руководителя.

"Хотя мы не обсуждаем графики американских руководителей разведки, хотим заверить, что любое взаимодействие с иностранными спецслужбами было бы проведено в соответствии с законодательством США и в консультации с соответствующими департаментами и ведомствами", - заявил представитель ЦРУ в ответ на электронное письмо Радио Свобода.

Помпео 29 января в интервью британской медиакомпании "Би-би-си" заявил, что американские и российские разведывательные учреждения сотрудничали, но добавил, что Россия и далее считается противником.

Директора ЦРУ регулярно встречаются и ведут переговоры с российскими коллегами по различным вопросам. Но бывшие работники спецслужбы США заявили, что присутствие всех трех российских чиновников в Вашингтоне одновременно и при этом при расследовании возможного вмешательства России в президентскую кампанию США 2016 "очень необычно".

"Я не могу вспомнить такого за последние 15 лет", - заявил Радио Свобода бывший глава миссии ЦРУ в Москве Стивен Холл.

Эти визиты состоялись за несколько дней до того, как администрация президента США Дональда Трампа объявила новые действия против России, согласно закону, принятому в Конгрессе единогласно прошлым летом.

30 января Минфин США опубликовал так называемый "кремлевский доклад" о возможности введения новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина

В списке 96 российских олигархов, чье состояние оценивается в сумму более $1 млрд. Кроме того, в списке 114 фамилий чиновников, а также руководителей государственных компаний.

Президент России Владимир Путин заявил, что "кремлевский список" осложняет российско-американские отношения, но пока РФ отвечать на этот "недружественный шаг" не будет.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что администрация Дональда Трампа наложит финансовые санкции на десятки состоятельных россиян из "кремлевского доклада".

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