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Підсанкційний директор служби розвідки РФ їздив на переговори в США - ЗМІ

Середа, 31 січня 2018, 00:04

Директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін, який перебуває під санкціями США, минулого тижня відвідав Вашингтон для консультацій зі своїми американськими колегами.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

За інформацією агентства, Наришкін провів переговори із директором Національної розвідки США Деном Коутсом. Про тему розмови не повідомляється.

Водночас посол РФ в Вашингтоні Анатолій Антонов в інтерв’ю російському телебаченню заявив, що в ході переговорів обговорювалася "спільна боротьба з тероризмом". Про те, з ким саме зустрічався Наришкін, Антонов не уточнив, пише "ТАСС".

Центральне розвідувальне управління США відмовилося прокоментувати ситуацію. Офіс Коутса не відповів на запити щодо коментаря.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер закликав адміністрацію президента Дональда Трампа пояснити інформацію про приїзд Наришкіна.

Як відомо, Міністерство фінансів США опублікувало так звану "кремлівську доповідь" про можливість введення нових санкцій проти російських олігархів і людей з близького оточення президента Росії Володимира Путіна.

У списку 96 російських олігархів, чий статок оцінюється в суму понад $1 млрд. Крім того, в списку 114 прізвищ чиновників, а також керівників державних компаній.

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Теми: СШАРосіясанкції
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