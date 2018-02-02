Украина попытается продать арестованные "вышки Бойко" – Луценко

Украина намерена продать две так называемые вышки Бойко - буровые установки для добычи нефти и газа на черноморском шельфе, - которые были арестованы в 2015 году.

Об этом на брифинге в пятницу сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, в ГПУ сейчас есть решение суда о наложении ареста на две буровые установки и передачу их в Агентство конфискованных активов.

"Конечно, они находятся в настоящее время на временно оккупированной территории Крыма, однако это не мешает юридически продать их любому желающему субъекту", - заявил Луценко.

Он отметил, что покупатель потом может попытаться вернуть их в собственность или взыскать средства за их изъятие у законного владельца с руководства оккупационной власти или России.

"Такие прецеденты в судебной и арбитражной практике мировой существуют, и мы пойдем и этим путем тоже", - подчеркнул генпрокурор.

По его словам, тот факт, что сейчас вышки арестованы и по ним ведется следствие, по закону не мешает Агентству по управлению конфискованными активами распоряжаться ими.

"Это означает, что эти вышки могут быть проданы добросовестным добытчикам", - отметил глава ГПУ.

Он добавил, что продажа может состояться "в течение разумного срока", который зависит от вышеупомянутого агентства.

Как известно, бывшему главе Национального банка Сергею Арбузову объявили подозрение по делу о "вышках Бойко", а именно "по факту соучастия в завладении денежными средствами" Черноморнефтегаза "в сумме 3,2 млрд грн при покупке двух буровых установок В312 и В319"

23 декабря 2015 года Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ об аресте "вышек Бойко" - буровых установок на черноморском шельфе, за которые семь лет назад Украина переплатила 400 млн долларов.

Евгений Кизилов, УП