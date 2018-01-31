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Азарову и Арбузову объявили новые подозрения – Луценко

Среда, 31 января 2018, 13:55
Азарову и Арбузову объявили новые подозрения – Луценко

Николаю Азарову объявили подозрение по делу о сжиженном газе, а Сергею Арбузову – по делу о так называемых "вышках Бойко", эти экс-чиновники находятся в розыске.

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко написал в Facebook, отметив, что объединяет эти эпизоды расследование по "преступной организации" Виктора Януковича.

Экс-премьеру Азарову объявлено о подозрении "по факту соучастия в незаконном завладении добытым ПАО "Укргазвыдобування" и ОАО "Укрнафта" сжиженным газом в особо крупных размерах, причинившем государству ущерб в размере 2 2 млрд грн", отметил Луценко.

А бывшему главе Национального банка Арбузову – "по факту соучастия в завладении денежными средствами ГАО "Черноморнефтегаз" в сумме 3,2 млрд грн при покупке двух самоподъемных буровых установок В312 и В319", добавил генпрокурор.


"Задержаны также Н. Игнатченко и А. Фролов, подозреваемые в отмывании через подконтрольные предприятия-нерезиденты средств, полученных членами ОПГ", – написал Луценко.

По данным "Украинской правды", в деле о "преступной организации Януковича" во главе с Сергеем Курченко, которое позволило осуществить спецконфискацию 1,5 миллиарда долларов окружения экс-преиздента, есть 9 эпизодов.

Среди них – незаконное завладение сжиженным газом ПАО "Укргазвыдобування" и ОАО "Укранафта" на общую сумму 2,196 млрд грн, и "вышки Бойко" с незаконным завладением средствами ПАО "Нафтогаз Украины" на общую сумму 4,966 млрд грн.

27 января 2017 года Приморский райсуд Одессы наложил арест на четыре самоподъемные буровые установки ПАО "Черноморнефтегаз", захваченные Россией в результате аннексии Крыма, – на установки В-319 "Украина", В-312 "Петр Годованец", "Сиваш" и "Таврида".

В декабря 2017 года Луценко сообщил, что "следствие по так называемым "вышкам Бойко" доходит до предъявления материалов на снятие депутатской неприкосновенности".

Генпрокуратура возбудила ряд уголовных производств в отношении людей из окружения экс-президента Виктора Януковича, который сбежал в Россию в 2014 году.

Азарову вменяли создание на базе "Укртелекома" телекоммуникационной сети специального назначения за счет 220 млн грн из бюджета; противодействие мирным акциям протеста; разрешение на расширенное применение спецсредств против митингующих.

Арбузов также фигурировал в производстве по факту невыполнения компанией ЕСУ условий приватизации "Укртелекома" по созданию выделенной телекоммуникационной сети спецназначения и незаконного ее финансирования в течение 2012-2013 годов.

Данные ГПУ о преступлениях ОПГ Януковича по состоянию на 21.11.2017
Данные ГПУ о преступлениях ОПГ Януковича по состоянию на 21.11.2017
Инфографика из Fb Юрия Луценко
 
ГПУ
 
ГПУ

Самому Януковичу инкриминируют гораздо больше преступных действий, включая госизмену.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: АзаровАрбузовГенпрокуратура
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