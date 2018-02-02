ГПУ: Пока нет доказательств, что Бойко причастен к махинациям с вышками

Генеральная прокуратура на данном этапе следствия не имеет доказательств причастности лидера фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко в коррупционной схеме, связанной с покупкой двух самоподъемных буровых установок.



Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко во время брифинга в Киеве 2 февраля, отвечая на вопросы журналистов.



"Господин Бойко с первого момента возбуждения этого уголовного дела является его фигурантом. Он был допрошен, и будет допрашиваться, однако пока мы не имеем прямых доказательств его участия, кроме одного важного момента, когда он подписывал изменение финансового плана", – сказал Луценко.



"На данный момент у нас нет доказательств, что он был осведомлен о преступной схеме и нет показаний о том, что он получил средства преступным путем", – отметил глава ГПУ.



"На данном этапе мы видим только счета, которые контролировали Арбузов, Мельник, Бакулин. Если при анализе движения средств на этих счетах в ходе правовой помощи наших иностранных коллег по месту расположения соответствующих банковских учреждений, мы будем видеть проводки, которые будут вести к счетам, бенефициаром которых выступает любое лицо, в том числе господин Бойко он моментально перейдет в разряд подозреваемых", – подчеркнул он.

Луценко заявил, что Генкпрокуратура - не "стол заказов", чтобы объявлять подозрение без достаточной доказательной базы. Генпрокурор утверждает, что привязка фамилии Бойко к вышкам произошла после "предположений одного народного депутата".



"Никакого подозрения Бойко Департамент специальных расследований Горбатюка, где это дело было долгое время, никогда не готовил", - заявил также глава ГПУ.



По словам генпрокурора указанное уголовное производство имеет чрезвычайное значение для его ведомства.



Как известно, в 2011 году госпредприятие Черноморнефтегаз приобрело две глубоководные буровые платформы по 400 млн долларов каждая. Сделки были оформлены через посредников, что дало повод заподозрить коррупцию.

В 2013 году норвежская фирма Ferncliff сообщила, что в 2012 году продала буровую установку через свою дочернюю фирму напрямую Нафтогазу за 220 млн долларов, тогда как в Нафтогазе заявляли, что приобрели ее через Рижскую судоверфь за 400 млн долларов.

Бойко занимал должность министра энергетики в 2011 году и по его фамилии буровые платформы окрестили "вышками Бойко". Кроме того, есть косвенные признаки, что Бойко имеет отношение к этой коррупционной покупке.

В 2014 году обе вышки отошли в собственность России, когда был аннексирован Крым. При этом они оставались на Одесском месторождении, которое находится гораздо ближе к материковой части Украины, чем к полуострову. В декабре 2015 года РФ отвела "вышки Бойко" поближе к Крыму.

В январе 2017 года украинский суд арестовал захваченные Россией буровые установки.

В мае 2017 года Генпрокуратура заявила, что следствием не установлено фактов подписания от имени Бойко документов по проведению закупок так называемых "вышек Бойко".

1 февраля 2018 года Луценко сообщил, что бывшему главе Национального банка Сергею Арбузову объявлено новое подозрение "по факту соучастия в завладении денежными средствами ГАО "Черноморнефтегаз" в сумме 3,2 млрд грн при покупке двух самоподъемных буровых установок В312 и В319".