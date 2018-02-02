Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ: Пока нет доказательств, что Бойко причастен к махинациям с вышками

Пятница, 2 февраля 2018, 12:52
ГПУ: Пока нет доказательств, что Бойко причастен к махинациям с вышками

Генеральная прокуратура на данном этапе следствия не имеет доказательств причастности лидера фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко в коррупционной схеме, связанной с покупкой двух самоподъемных буровых установок.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко во время брифинга в Киеве 2 февраля, отвечая на вопросы журналистов.

"Господин Бойко с первого момента возбуждения этого уголовного дела является его фигурантом. Он был допрошен, и будет допрашиваться, однако пока мы не имеем прямых доказательств его участия, кроме одного важного момента, когда он подписывал изменение финансового плана", – сказал Луценко.

"На данный момент у нас нет доказательств, что он был осведомлен о преступной схеме и нет показаний о том, что он получил средства преступным путем", – отметил глава ГПУ.

"На данном этапе мы видим только счета, которые контролировали Арбузов, Мельник, Бакулин. Если при анализе движения средств на этих счетах в ходе правовой помощи наших иностранных коллег по месту расположения соответствующих банковских учреждений, мы будем видеть проводки, которые будут вести к счетам, бенефициаром которых выступает любое лицо, в том числе господин Бойко он моментально перейдет в разряд подозреваемых", – подчеркнул он.

Луценко заявил, что Генкпрокуратура - не "стол заказов", чтобы объявлять подозрение без достаточной доказательной базы. Генпрокурор утверждает, что привязка фамилии Бойко к вышкам произошла после "предположений одного народного депутата".

"Никакого подозрения Бойко Департамент специальных расследований Горбатюка, где это дело было долгое время, никогда не готовил", - заявил также глава ГПУ.

По словам генпрокурора указанное уголовное производство имеет чрезвычайное значение для его ведомства.

Как известно, в 2011 году госпредприятие Черноморнефтегаз приобрело две глубоководные буровые платформы по 400 млн долларов каждая. Сделки были оформлены через посредников, что дало повод заподозрить коррупцию.

В 2013 году норвежская фирма Ferncliff сообщила, что в 2012 году продала буровую установку через свою дочернюю фирму напрямую Нафтогазу за 220 млн долларов, тогда как в Нафтогазе заявляли, что приобрели ее через Рижскую судоверфь за 400 млн долларов.

Бойко занимал должность министра энергетики в 2011 году и по его фамилии буровые платформы окрестили "вышками Бойко". Кроме того, есть косвенные признаки, что Бойко имеет отношение к этой коррупционной покупке.

В 2014 году обе вышки отошли в собственность России, когда был аннексирован Крым. При этом они оставались на Одесском месторождении, которое находится гораздо ближе к материковой части Украины, чем к полуострову. В декабре 2015 года РФ отвела "вышки Бойко" поближе к Крыму.

В январе 2017 года украинский суд арестовал захваченные Россией буровые установки.

В мае 2017 года Генпрокуратура заявила, что следствием не установлено фактов подписания от имени Бойко документов по проведению закупок так называемых "вышек Бойко".

1 февраля 2018 года Луценко сообщил, что бывшему главе Национального банка Сергею Арбузову объявлено новое подозрение "по факту соучастия в завладении денежными средствами ГАО "Черноморнефтегаз" в сумме 3,2 млрд грн при покупке двух самоподъемных буровых установок В312 и В319".

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Последние новости
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:39
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
Все новости...
Реклама: