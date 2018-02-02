Новые санкции против РФ могут повредить американскому бизнесу - Минфин США

Расширение санкций на новые выпуски облигаций государственного долга России могут негативно повлиять на глобальные финансовые рынки и компании.

Об этом сообщается в докладе Министерства финансов США, которое распространило издание Bloomberg.

"Учитывая величину российской экономики, ее взаимосвязь и распространенность на мировых рынках активов и вероятную большую податливость мировых фирм перед американскими санкциями, масштабы последствий из-за расширения санкций для суверенных долгов и деривативов являются неопределенными, их последствия могут ограничить как Российскую Федерацию, так и американских инвесторов и компании", - говорится в отчете.

Кроме того, в Минфине США отметили, что дальнейшие санкции могут повлиять на экономический рост России, дестабилизировать финансовые рынки и увеличить нагрузку на российский банковский сектор.

Как известно, 29 января Министерство финансов США опубликовало "кремлевский доклад", в котором перечислены имена приближенных к президенту РФ Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов, против которых могут быть введены санкции.

В списке 96 российских олигархов, чье состояние оценивается в сумму более $1 млрд. Кроме того, в списке 114 фамилий чиновников, а также руководителей государственных компаний.