Гендиректора "Шахтера" оштрафовали на 100 тысяч за совет бить судью

Генерального директора "Шахтера" Сергея Палкина оштрафовали на 100 тысяч гривен за критику работы судьи Сергея Бойко в матче Украинской премьер-лиги с луганской "Зарей".

Об этом в эфире Футбол News сообщил секретарь Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины Игорь Грищенко.

После матча с "Зарей", где были удалены три игрока "горняков" Палкин заявил, что у Бойко проблемы с головой, а потом посоветовал тренеру "Шахтера" Паулу Фонсеке несколько раз ударить арбитра.

"Таких псевдо-арбитров нужно проверять у психолога на полную адекватность и восприятие реальности. У Бойко проблемы с головой и психологией. После таких матчей просто опускаются руки дальше заниматься футболом. С этим нужно что-то делать", - заявил тогда Палкин.

"Надеюсь, в ближайшее время комитет арбитров разберется с этой ситуацией. Я бы хотел спросить этого псевдо-судью, когда-либо трех игроков удаляли за матч из тех клубов, которые входят в топ-12? Более того, я понимаю реакцию Фонсеки. Если бы я был на его месте, то от парочки апперкотов в его сторону не отказался бы и не удержался бы", – заявил гендиректор "горняков".

В своем решении КДК ФФУ отмечает, что они учли объяснения Палкина, а следующее наказание для директора "Шахтера" обещает быть более жестким, и он получил предупреждение.

"Такой штраф - это одно из самых максимальных наказаний, которое может быть применено к физическому лицу - представителю клуба. Потому что он гендиректор, санкции в виде устранения не действуют. Мы могли применить только финансовый штраф, отсюда такая значительная сумма", - рассказал Грищенко.

Как известно, в матче 19-го тура Чемпионата Украины по футболу 10 декабря 2017 года луганская "Заря" одержала победу над "Шахтером" со счетом 2:1. "Горняки" завершали матч ввосьмером.