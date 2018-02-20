Луценко не будет мстить "обидчику"-прокурору – Сарган

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Вторник, 20 февраля 2018, 17:31

Генеральный прокурор Юрий Луценко не имеет права увольнять прокурора, который в 2012 году засадил его за решетку.

Об этом в Facebook написала пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.

"К сожалению или к счастью, после реформы, которую мы провели в прокуратуре в 2017 году, после формирования новой КДКП (Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров – УП) генеральный прокурор не имеет права никого освобождать единолично из собственных соображений", – написала Сарган.

По словам пресс-секретаря генпрокурора, он "не искал и не будет искать возможности, как отомстить своим обидчикам".

Кроме того, в комментариях она добавила, что Виктор Клименко прошел проверку добросовестности во времена генпрокурора Шокина, а дело о фальсификации против Луценко "была закрыта по сроку давности".

Как стало известно ранее, прокурор Виктор Клименко, который в 2012 году засадил за решетку министра МВД Юрия Луценко, получил повышение и успешно прошел тайную проверку добродетели.

Соня Лукашова для УП
Темы: Луценко прокуратура
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