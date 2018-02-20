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В Днепропетровской области произошло землетрясение

Вторник, 20 февраля 2018, 16:50

В Кривом Роге Днепропетровской области зафиксировали землетрясение мощностью 3,2 балла.

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на информацию, полученную в региональном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Пресс-секретарь управления Дарья Гречищева отметила, что по данным сейсмологической станции, землетрясение было зафиксировано этой ночью.

"Эпицентр землетрясения находился на глубине 5 км. Причиной землетрясения стал тектонический разлом на глубине 200 км. Люди почувствовали землетрясение", - отметила она.

По словам Гречищевой, информация о том, что землетрясение могли вызвать горные работы, не подтверждается.

Как известно, жители Кривого Рога в социальных сетях писали, что этой ночью по меньшей мере в двух районах города ощущались подземные толчки.

Летом 2017 года жители Кривого Рога сообщали о землетрясении, которому предшествовал грохот. Вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко подтвердил, что в Кривом Роге в произошел подземный толчок магнитудой 4,1 "без негативных последствий".

Подземные толчки в Кривом Роге фиксировали в разные годы. Местные жители связывают их с работой железорудных шахт. Так, в 2013 году в городе произошло землетрясение, как заявляли ДСНС, "силой от 4 до 5 баллов". Говорили, что его вызвали разработки полезных ископаемых.

"Украинская правда" в Threads

Темы: чрезвычайное происшествиеДнепропетровская областьКривой Рог
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