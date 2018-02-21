Конституционный суд избрал своего главу

Главой Конституционного Суда Украины избран Станислав Шевчук.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Отмечается, что Шевчук был избран во время пленарного заседания Конституционного суда 21 февраля.

Сообщается, что новоизбранный глава КСУ - доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной Академии правовых наук Украины.

13 марта 2014 он был назначен судьей Конституционного суда. А раньше был судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

Шевчук родился 11 июня 1969 года в Харькове.

В 1993 году закончил Украинскую юридическую академию и аспирантуру этой академии, после чего четыре года работал ассистентом кафедры теории государства и права.

Позже он стал научным консультантом судьи Конституционного Суда Украины.

Также новоизбранный глава КСУ был директором Центра сравнительного права и его правопреемника - Центра европейского и сравнительного права при Министерстве юстиции Украины.

В биографии Шевчука на сайте Конституционного суда сообщается, что он имеет значительный международный опыт, в частности, в качестве эксперта по правовым вопросам Миссии ООН в Республике Таджикистан, Всемирного Банка и Координатора проектов ОБСЕ в Украине.

Также отмечается, что он проводил научные исследования и стажировки в Университете Дюка (США), Университете Чикаго (США), Университете Бирмингема (Соединенное Королевство), Университете Лювены (Бельгия) по вопросам сравнительного конституционного права, международного и европейского права, прав человека и философии права. Стажировался по вопросам европейской интеграции и прав человека в департаменте Лорда-канцлера и офисе представителя Соединенного Королевства в Европейском суде по правам человека.

Согласно декларации о доходах, Шевчук с женой владеют квартирой в Киеве в 70,8 кв.м.

Также его жена владеет земельным участком в 720 кв.м и жилым домом в 130 кв. м в н.п. Подгорье Ивано-Франковской области.

Сам Шевчук арендует жилой дом в Киеве (в комплексе отдыха Пуща-Водица) в 557,2 кв м, за который в 2016 году заплатил 1, 2 миллиона гривен.

Кроме того, с женой они владеют автомобилем Tayota Corolla 2013 года.

Сообщается, что в 2016 году Шевчук получил заработную плату на сумму 333 803 гривен, заработную плату по совместительству - 59647 гривен, ежемесячную пожизненную плату за звание члена-корреспондента НАПрНУ - 36720 гривен и доход от преподавательской деятельности - 127 415 гривен.

Его жена получила из разных источников в общем 745 716 гривен.

Также она имеет 390 тысяч гривен на счету в банке и 250 тысяч гривен наличных средств.

Декларация о доходах за 2017 года судьей Шевчуком еще не подана.

Согласно законодательству, КС должен был избрать председателя суда до 18 мая 2017 года.

В мае суд не смог на выборах избрать председателя, поскольку претендентам не хватило большинства голосов.

2 ноября выборы главы КС также были сорваны.

В КСУ работает 14 полномочных судей. Для избрания председателя необходимо простое большинство, то есть за кандидата должны проголосовать не менее 8 судей.

Как известно, обязанности председателя КСУ выполнял старший судья по возрасту Кривенко Виктор Васильевич.

В течение 2017 года Конституционный суд принял только одно решение.

Кроме этого уже более 2 лет продолжается рассмотрение люстрационного закона вопреки дозволенному 1 календарному месяцу.

Сообщалось, что отсутствие утвержденного Регламента исключает старт рассмотрения конституционных жалоб от граждан.

В начале декабря стало известно, что четверо действующих судей КСУ обратились к и.о. председателя Кривенко с предостережением, что Конституционный суд может стать нарушителем Конституции и поставить под сомнение легитимность своей деятельности.