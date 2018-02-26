Полиция открыла производство из-за смерти сепаратистки в СИЗО

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Понедельник, 26 февраля 2018, 23:12

В Днепре полиция открыла уголовное производство из-за смерти Марины Меньшиковой, которую в качестве меры пресечения взяли под стражу после ее нападения с молотком на участника антитеррористической операции.

Об этом сообщают в Юго-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции, передает "Радио Свобода".

По информации управления, производство открыли по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

В ведомстве отметили, что после проведения судебно-медицинской экспертизы и подтверждения самоубийства как причины смерти производство закроют.

Как известно, 26 февраля 2018года в СИЗО Днипра на простыне повесилась Марина Меньшикова.

16 января, суд в Днипре избрал Меньшиковой меру пресеченияв виде содержания под стражей на время расследования.

В октябре 2016 года полиция Днипра возбудила уголовное производство из-за инцидента с участником боевых действий на Донбассе, бойцом полка "Днепр - 1" в театре оперы и балета.

По данным полиции, инцидент произошел в антракте спектакля: на балконе одна из пророссийски настроенных зрительниц, увидев бойца в форме, набросилась на него с молотком. Боец был в театре с женой.

По словам свидетелей, женщина "выкрикивала что-то о русском мире и нецензурно обругала бойца и его жену".

Темы: полиция Днепр сепаратизм
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