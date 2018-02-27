МИД осуждает поджог офиса союза закарпатских венгров

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Вторник, 27 февраля 2018, 10:28

Министерство иностранных дел решительно осуждает случаи разжигания межнациональной розни.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, комментируя поджог офиса организации закарпатских венгров КМКС в Ужгороде

"Мы решительно осуждаем такие позорные провокации - нападение на помещения нацменьшинств. Также мы осуждаем использование нападения на помещения, а также темы нацменьшинств, как средство разжигания ненависти и межнациональной розни извне", - рассказала она.

Беца отметила, что МИД будет противодействовать любым случаям разжигания межнациональной розни, как извне, так и в Украине в целом.

По ее словам, правоохранительные органы отреагировали оперативно для того, чтобы найти и наказать виновных в поджоге офиса организации закарпатских венгров.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде в ночь на вторник произошел пожар в здании областного офиса организации закарпатских венгров КМКС.

Сообщалось, что выгорело около 25 кв. м. помещения, а пожару предшествовал взрыв у здания КМКС.

Яна Миланова, УП
Темы: МИД Ужгород Венгрия
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