В США одобрили избрание председателя Нацслужбы здоровья Украины

В Соединенных Штатах назвали ключевым шагом избрание Олега Петренко головой Национальной службы здоровья Украины.

Об этом сообщает посольство США в Украине в Twitter.

"Хорошие новости: избрание нового руководителя Национальной службы здоровья является ключевым шагом для продолжения жизненно важных реформ сектора здравоохранения в Украине", - говорится в сообщении.

Good news: Selection of new CEO for National Health Service is a key step forward to continue vital health sector reforms in #Ukraine