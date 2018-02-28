В США одобрили избрание председателя Нацслужбы здоровья Украины

В Соединенных Штатах назвали ключевым шагом избрание Олега Петренко головой Национальной службы здоровья Украины.

Об этом сообщает посольство США в Украине в Twitter.

"Хорошие новости: избрание нового руководителя Национальной службы здоровья является ключевым шагом для продолжения жизненно важных реформ сектора здравоохранения в Украине", - говорится в сообщении.

Good news: Selection of new CEO for National Health Service is a key step forward to continue vital health sector reforms in #Ukraine — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 28, 2018

Как известно, 27 февраля Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы выбрала руководителя органа, который будет контролировать 100 миллиардов госсредств на медицину.

Конкурс на должность руководителя Национальной службы здоровья выиграл Олег Петренко, заместитель гендиректора частной клиники ISIDA.