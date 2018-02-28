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В США одобрили избрание председателя Нацслужбы здоровья Украины

Среда, 28 февраля 2018, 19:06

В Соединенных Штатах назвали ключевым шагом избрание Олега Петренко головой Национальной службы здоровья Украины.

Об этом сообщает посольство США в Украине в Twitter.

"Хорошие новости: избрание нового руководителя Национальной службы здоровья является ключевым шагом для продолжения жизненно важных реформ сектора здравоохранения в Украине", - говорится в сообщении.

Как известно, 27 февраля Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы выбрала руководителя органа, который будет контролировать 100 миллиардов госсредств на медицину.

Конкурс на должность руководителя Национальной службы здоровья выиграл Олег Петренко, заместитель гендиректора частной клиники ISIDA.

Украинская правда
Темы: СШАУкраиназдоровье
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