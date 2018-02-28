У США схвалили обрання голови Нацслужби здоров'я України

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Середа, 28 лютого 2018, 20:06

У Сполучених Штатах назвали ключовим кроком обрання Олега Петренка головою Національної служби здоров'я України.

Про це повідомляє посольства США в Україні у Twitter.

"Гарні новини: обрання нового керівника Національної служби здоров'я є ключовим кроком для продовження життєво важливих реформ сектора охорони здоров'я в Україні", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, 27 лютого Комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала керівника органу, який контролюватиме 100 мільярдів держкоштів на медицину. 

Конкурс на посаду керівника Національної служби здоров'я виграв Олег Петренко, заступник гендиректора приватної клініки ISIDA.

Українська правда
Теми: США Україна здоров'я
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