У США схвалили обрання голови Нацслужби здоров'я України

У Сполучених Штатах назвали ключовим кроком обрання Олега Петренка головою Національної служби здоров'я України.

Про це повідомляє посольства США в Україні у Twitter.

"Гарні новини: обрання нового керівника Національної служби здоров'я є ключовим кроком для продовження життєво важливих реформ сектора охорони здоров'я в Україні", - йдеться у повідомленні.

Good news: Selection of new CEO for National Health Service is a key step forward to continue vital health sector reforms in #Ukraine — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 28, 2018

Як відомо, 27 лютого Комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала керівника органу, який контролюватиме 100 мільярдів держкоштів на медицину.

Конкурс на посаду керівника Національної служби здоров'я виграв Олег Петренко, заступник гендиректора приватної клініки ISIDA.