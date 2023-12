У США схвалили обрання голови Нацслужби здоров'я України

У Сполучених Штатах назвали ключовим кроком обрання Олега Петренка головою Національної служби здоров'я України.

Про це повідомляє посольства США в Україні у Twitter.

"Гарні новини: обрання нового керівника Національної служби здоров'я є ключовим кроком для продовження життєво важливих реформ сектора охорони здоров'я в Україні", - йдеться у повідомленні.

Good news: Selection of new CEO for National Health Service is a key step forward to continue vital health sector reforms in #Ukraine