Нафтогаз выиграл исторический спор с Газпромом

Нафтогаз выиграл спор с российским "Газпромом".

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз", передает "Экономическая правда".

"Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита", - отметили в пресс-службе.

"По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза", - добавили в НАК.

Отмечается, что Арбитражный суд отклонил требования Газпрома о штрафов за якобы незаконно отобранные Нафтогазом объемы транзитного газа.





Другие подробности пока не сообщаются.

На сегодняшний день между Нафтогазом и Газпромом действует два контракта: на поставку газа и на его транзит по территории Украины. В 2014 году в Стокгольме были инициированы производства по каждому из них.

В частности, в транзитном споре речь идет о недопоставке и недоплате за услуги транзита в 2009-2016 годах.

Как сообщали в Нафтогазе, транзитный контракт предусматривает, что в случае изменения условий формирования транзитных тарифов в Европе Украина имеет право требовать пересмотра тарифа. После подписания контракта был принят так называемый Третий энергопакет, и условия формирования транзитных тарифов в Европе существенно изменились.

Поэтому Нафтогаз и потребовал привести транзитный тариф в соответствие к европейским условиям. Газпром отказывался пересматривать тариф уже более 5 лет. Именно поэтому Нафтогаз обратился в Стокгольмский арбитраж.

НАК также требовал привести транзитный контракт в соответствие с европейским законодательством, который Украина имплементировала в связи с присоединением к Энергетическому сообществу.

В этом деле Нафтогаз требовал взыскать с Газпрома около 16 млрд долларов, встречное требование российской компании - 7 млн долл.

Контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" был подписан в 2009 году руководителями указанных компаний по итогам переговоров Юлии Тимошенко и Владимира Путина. Он рассчитан на десять лет - до конца 2019 года.

Напомним, 22 декабря прошлого года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по первому контракта - на поставку газа.

Подробности дела по контракту на поставку газа можно прочитать по ссылке.