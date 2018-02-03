ООН: КНДР заработала $200 млн на экспорте угля и оружия

Северная Корея за 2017 год заработала около $200 млн экспортируя уголь и оружие, вопреки санкциям ООН.

Об этом идет речь в секретном докладе независимых наблюдателей ООН, пишет Reuters.

В докладе отмечается, что КНДР отправляла уголь в порты в России, Китае, Южной Корее, Малайзии и Вьетнаме, в основном, используя поддельные документы, в которых указывалось, что груз является российским или китайским.

"КНДР (Северная Корея) уже нарушает самые последние резолюции, используя глобальные сети поставок нефти, привлекая иностранных граждан, оффшорные компании и международную банковскую систему", - говорится в 213-страничном докладе.

Наблюдатели сообщают, что они расследовали продолжающееся сотрудничество между Сирией и Мьянмой в сфере разработки баллистических ракет, включая, совершенные в 2012-2017 гг, более 40 поставок из Северной Кореи в Сирийский научно-исследовательский центр, который курирует программу химического оружия в стране.

Они проверили две таких отправки и выяснили, что КНДР поставляла кислотостойкую плитку, в количестве достаточном, чтобы обложить крупномасштабный промышленный объект.

В докладе также указывается, что одна из стран, которая не называется, имеет доказательства того, что Северная Корея, помимо обычного вооружения, поставляла баллистические ракеты в Мьянму, в том числе несколько ракет класса "земля-воздух".

Представитель Мьянмы в ООН Хау До Суан заявил, что правительство его страны в настоящее время не заключало сделок по торговле оружием с Северной Кореей и соблюдает резолюции Совета Безопасности.

Наблюдатели ООН также выяснили, что КНДР совершила с января по август прошлого года 16 поставок угля в порты России, Китая, Малайзии и Вьетнама.

Принятая в 2016 году резолюция ООН предполагала ограничение на экспорт угля и требовала, чтобы страны, импортирующие северкорейский уголь, докладывали об этом комитету по санкциям Совбеза ООН. Отмечается, что Малайзия сообщила лишь об одной такой поставке.

После того, как 5 августа был введен полный запрет на экспорт угля, по данным наблюдателей, КНДР совершила еще 23 поставки угля в порты в России, Китае, Южной Корее и Вьетнаме.

Напомним, 22 декабря Совет Безопасности ООН единогласно принял новые санкции против Северной Кореи в ответ на недавний запуск межконтинентальной баллистической ракеты, которые, среди прочего, резко ограничивают поставки в эту страну нефти.

Агентство Reuters со ссылкой на два источника среди европейских структур безопасности сообщило, что российские танкеры поставляли топливо в Северную Корею по меньшей мере три раза в последние месяцы, передавая груз в море.

СМИ Южной Кореи также обнародовали информацию о том, что спутники обнаружили китайские корабли, которые передают нефть судам Северной Кореи.

26 января Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Северная Корея продает уголь, поставляя его в российские порты, из которых он переправляется в Южную Корею и Японию.

Президент США Дональд Трамп в недавнем интревью Reuters обвинил Россию в том, что она помогает КНДР обходить международные санкции.