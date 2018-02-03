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На Десятинке в Киеве собрались сторонники идеи снести храм УПЦ МП

Суббота, 3 февраля 2018, 11:38
На Десятинке в Киеве собрались сторонники идеи снести храм УПЦ МП
Э.Сарахман

На территории Национального музея истории Украины собрались участники акции с требованием снести храм УПЦ МП, который установили возле фундамента Десятинной церкви.

Как сообщает корреспондент УП с места события, в целом возле часовни собралось более 200 человек.

В частности, это - представители националистической организации "СИЧ" и киевляне, которые выступают против существования храма УПЦ МП на территории Десятинки. Участники акции время от времени скандируют "Долой ФСБ! Долой преступников!", "Долой московского попа!". 

Также на месте присутствуют люди, которые пришли в храм УПЦ МП на субботнюю литургию, и стоят рядом с часовней, держа в руках иконы. 

Для предотвращения столкновений возле часовни территорию патрулируют полицейские, на прилегающих улицах дежурят 6 автобусов с Нацгвардией.

Между сторонами периодически возникает толкотня и словесные перепалки, их разнимают правоохранители.

В самом храме - "Десятинном монастыре Рождества Пресвятой Богородицы" - ранее заявили, что 3 февраля "под видом мирной акции архитекторов раскольники и язычники при поддержке радикальных группировок, подстрекаемые отдельными народными депутатами" готовят "силовой захват" храма.

 
 
 
 
 
 
 
 
все фото - Эльдар Сарахман

Больше об истории Десятинки читайте в материале Исторической правды "Мифы и правда о Десятинной церкви"

Как известно, ранее петиция с требованием снести здание УПЦ Московского патриархата, расположенную возле Десятинной церкви, собрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения. Горсовет должен рассмотреть петицию в течение 90 дней.

25 января националисты организаций "С-14", "Традиции и порядок" и "Сокол" демонтировали информационный борд храма. Активисты объясняют свои действия тем, что УПЦ МП не имела права что-то строить на этой земле.

В УПЦ МП это сооружение называют Владимиро-Ольгинской храмом своего Десятинного мужского монастыря.

27 января Шевченковский райсуд Киева арестовал на 2 месяца с альтернативой залога двух подозреваемых в попытке поджечь это здание.

Ранее в Запорожье начали флешмоб #принесикуклу, организатор которого призвал украинцев приносить игрушки под стены храмов УПЦ МП: представители этой церкви отказались отпевать погибшего двухлетнего мальчика, который был крещен в церкви УПЦ Киевского патриархата.

Ребенок погиб 31 декабря, когда 39-летний житель Запорожья решил покончить жизнь самоубийством и выбросился из окна многоэтажки.

Однако представители УПЦ МП реагировали на участников флешмоба неприятием и избиениями: в Киеве неизвестный, который вышел из Киево-Печерской лавры во время флешмоба, помешал журналисту снимать акцию, а священник выбросил одну из кукол. В Запорожье возле храма Петра и Февронии двое неизвестных в масках избили участников флешмоба, которые принесли игрушки к зданию церкви. 

Эльдар Сарахман, УП

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Темы: Киевцерковьакции
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