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Прокуратура проверяет, писал ли Портнов постановление ВР Крыма в начале оккупации

Суббота, 3 февраля 2018, 13:16
Андрей Портнов

Прокуратура Крыма проверяет причастность экс-первого замглавы АП времен Виктора Януковича Андрея Портнова к постановлению Верховного Совета Крыма во время начала оккупации полуострова.

Об этом в эфире "Громадського радио" сообщил заместитель прокурора АРК Александр Удовиченко.

Информация о том, что Портнов является автором этого постановления, содержится в так называемых "пленках Глазьева", которые являются материалами уголовного производства, которое расследуется другим подразделением прокуратуры.

Однако, по словам Удовиченко, эта информация попала в поле зрения прокуратуры АР Крыма, и сейчас ведомство осуществляет ее проверку.

"Информация, о которой вы сказали, попала в поле нашего зрения. Мы сейчас проводим процессуальные действия, направленные на то, чтобы ее либо подтвердить, либо опровергнуть", - заявил он.

Как отмечает "Громадське радио", во время заседания Оболонского суда по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича прокурорами был обнародован телефонный разговор между советником президента РФ Сергеем Глазьевым и неким "Владимиром Андреевичем", записанный украинской разведкой 1 марта 2014 года.

В разговоре Глазьев сообщает собеседнику, что Верховная Рада АРК должна принять какое-то постановление, которое подготовил Андрей Портнов. И объясняет, что нужно принять этот документ, "чтобы было понятно, что не вся Украина прям-таки хочет подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом".

Как сообщалось, 22 января в эфире передачи "Hard Talk" телеканала ZIK Наталья Влащенко взяла интервью у экс-заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова.

Влащенко заявила, что перед интервью ей угрожал депутат от "Народного фронта".

В 2015 году Генпрокуратура объявила подозрение экс-заместителю Администрации Януковича Андрею Портнову в том, что он "незаконно завладел" своей преподавательской зарплатой.

Портнов тогда был объявлен в розыск.

В октябре 2015 Суд Европейского союза, расположенный в Люксембурге, принял решение по делу "Портнов против Совета ЕС" и снял с Портнова санкции.

Позже Печерский райсуд Киева обязал следствие прекратить розыск Портнова.

Темы: КрымпрокуратураПортнов
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