Тысячи сторонников Саакашвили прошли по центру Киева

Колонна сторонников лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили двинулась по центру Киева к Европейской площади.

Как передает корреспондент "Украинской правды", колонна насчитывает до 10 тысяч человек.

Она растянулась, как минимум, от Софийской площади до Дома учителя на Владимирской.

Все фото Эльдара Сарахмана, УП

Колонну возглавляет Саакашвили.

Люди выкрикивают "Банду геть!", "Импичмент" и "Свободу политзаключенным!".

Конфликтов не замечено, колонну сопровождают правоохранители.

По состоянию на 13:45 марш "За будущее" пришел на Европейскую площадь.Здесь присутствует до 5 тысяч человек.

Вече началось с гимна Украины. Люди ожидают выступление лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили.

При этом в частном порядке к акции присоединилось несколько автомобилей на еврономерах, которые до того участвовали в акции ОО "Авто Евро Сила" на Крещатике.

Как известно, сначала В "РНС" планировали двигаться от парка Шевченко, по бульвару Шевченко, на Крещатик, Майдан Незалежности с установлением сцены на Майдане.

Однако в субботу полиция предложила им изменить маршрут в связи с проведением других акций и пройти от парка им. Шевченко по ул.Владимирской, через Софийскую площадь, Владимирский проезд, по ул. Михайловской, Крещатику до Европейской площади.

В воскресенье в начале "Марша за будущее" организаторы объявили, что маршрут будет изменен.