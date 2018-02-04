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Тысячи сторонников Саакашвили прошли по центру Киева

Воскресенье, 4 февраля 2018, 11:55
Тысячи сторонников Саакашвили прошли по центру Киева

Колонна сторонников лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили двинулась по центру Киева к Европейской площади.

Как передает корреспондент "Украинской правды", колонна насчитывает до 10 тысяч человек.

Колонна растянулась, как минимум, от Софийской площади до Дома учителя на Владимирской.

По подсчетам различных СМИ, участие в "Марше" приняли от "нескольких тысяч" до 5 тыс.чел. После Марша на "вече" - митинг на Европейской площади количество участников существенно сократилось. 

 
Все фото Эльдара Сарахмана, УП

Колонну возглавляет Саакашвили.

 

Люди выкрикивают "Банду геть!", "Импичмент" и "Свободу политзаключенным!".

 

Конфликтов не замечено, колонну сопровождают правоохранители.

 

По состоянию на 13:45 марш "За будущее" пришел на Европейскую площадь.Здесь присутствует до 5 тысяч человек.

 

Вече началось с гимна Украины. Люди ожидают выступление лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили.

 

При этом в частном порядке к акции присоединилось несколько автомобилей на еврономерах, которые до того участвовали в акции ОО "Авто Евро Сила" на Крещатике.

 

Как известно, сначала В "РНС" планировали двигаться от парка Шевченко, по бульвару Шевченко, на Крещатик,  Майдан Незалежности с установлением сцены на Майдане.

Однако в субботу полиция предложила им изменить маршрут в связи с проведением других акций и пройти от парка им. Шевченко по ул.Владимирской, через Софийскую площадь, Владимирский проезд, по ул. Михайловской, Крещатику до Европейской площади.

В воскресенье в начале "Марша за будущее" организаторы объявили, что маршрут будет изменен. 

Эльдар Сарахман, УП

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