В Киеве протестуют противники "Нацдружин"
В Киеве на Подоле возле Контрактовой площади собрались несколько десятков человек, которые выступают против создания и деятельности "Нацдружин".
Как сообщает корреспондент УП с места события, участие в импровизированном митинге принимают от 20 до 30 человек.
Участники акции - киевляне, которые собрались на призыв провести митинг, распространенный в соцсетях. Среди них - преимущественно молодые люди, студенты, художники, IT-шники и другие.
По словам протестующих, за порядком в стране должна следить полиция, а "Нацдружины" для этого не нужны.
Среди лозунгов, которые участники акции провозглашают - "Не хотим никаких нацдружин", "Там, где ходят строем, свободы не будет", "Титушкованные нацдружины не нужны", и т.д.
Позже участники акции двинулись пешеходной частью ул.Сагайдачного под барабаны, скандируя "Нас не надо защищать".
Как известно, 29 января в Киеве партия "Национальный корпус" Андрея Билецкого провела присягу представителей "Национальных дружин". По словам представителя "Нацкорпуса" Романа Чернышева, дружины действуют в Украине уже год, однако 600 участников приняли присягу впервые.
В свою очередь в МВД заявили, что законодательство Украины предусматривает регистрацию общественных организаций, которые осуществляют помощь правоохранительным органам в охране общественного правопорядка и государственной границы, но такие действия должны быть скоординированными с правоохранителями.
Глава МВД Арсен Аваков заявил, что "Нацдружины" могут существовать как гражданские организации, но ни в коем случае не переступать рамки закона.
Евгений Руденко, УП