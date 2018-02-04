В Киеве протестуют противники "Нацдружин"

В Киеве на Подоле возле Контрактовой площади собрались несколько десятков человек, которые выступают против создания и деятельности "Нацдружин".

Как сообщает корреспондент УП с места события, участие в импровизированном митинге принимают от 20 до 30 человек.

Участники акции - киевляне, которые собрались на призыв провести митинг, распространенный в соцсетях. Среди них - преимущественно молодые люди, студенты, художники, IT-шники и другие.

По словам протестующих, за порядком в стране должна следить полиция, а "Нацдружины" для этого не нужны.

Среди лозунгов, которые участники акции провозглашают - "Не хотим никаких нацдружин", "Там, где ходят строем, свободы не будет", "Титушкованные нацдружины не нужны", и т.д.

Позже участники акции двинулись пешеходной частью ул.Сагайдачного под барабаны, скандируя "Нас не надо защищать".

все фото - Евгений Руденко

Как известно, 29 января в Киеве партия "Национальный корпус" Андрея Билецкого провела присягу представителей "Национальных дружин". По словам представителя "Нацкорпуса" Романа Чернышева, дружины действуют в Украине уже год, однако 600 участников приняли присягу впервые.

В свою очередь в МВД заявили, что законодательство Украины предусматривает регистрацию общественных организаций, которые осуществляют помощь правоохранительным органам в охране общественного правопорядка и государственной границы, но такие действия должны быть скоординированными с правоохранителями.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что "Нацдружины" могут существовать как гражданские организации, но ни в коем случае не переступать рамки закона.

Евгений Руденко, УП