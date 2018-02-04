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Расследователи СИТ: пилот Су-25 не был украинцем и мог быть даже не Филипповым

Воскресенье, 4 февраля 2018, 15:15

Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) выяснила, что погибший пилот российского Су-25 Роман Филиппов не является украинским летчиком - он родился в Приморье.

Об этом CIT сообщает в своем телеграмм-канале, пишет "Громадське".

"Нам удалось обнаружить аккаунт Романа Филиппова в социальной сети" Одноклассники ". В его профиле указан город Владивосток, а под одной из фотографий вчера и сегодня появились скорбные комментарии", - пишет CIT.

Также CIT отмечает, что в 2014 году на сайте pro-samolet.ru опубликовали заметку о соревнованиях "Авиадартс-2014". В конце упоминались победители прошлогодних соревнований, среди них - команда Черниговки Приморского края во главе с капитаном Романом Филипповым.

По мнению CIT, "эта информация позволяет с уверенностью утверждать, что погибший пилот Роман Филиппов был российского происхождения, а информация о его службе в ВВС Украины не соответствует действительности".

"При этом нельзя полностью исключать возможность наличия в ВКС РФ двух Романов Филипповых, оба из которых - пилоты Су-25", - отмечают расследователи.

Ранее группа опубликовала фотографию документа, который нашли в кармане у погибшего пилота. Это был рапорт о предоставлении майора Романа Филиппова к госнаграде, составленный от имени командира "смешанного авиационного полка особого назначения" подполковника Сергея Аксенова.

CIT указывает, что погибший пилот, в чьем кармане нашли этот документ, может быть не Романом Филипповым, а "например, командир его эскадрильи, составивший рапорт о награждении подчиненного, или даже сам Аксенов, от чьего имени составлен рапорт".

ак сообщалось, вечером в субботу в сирийской провинции Идлиб был сбит российский Су-25.

В Минобороны РФ сообщили, что летчик катапультировался и был убит в бою с террористами.

"Новая газета" со ссылкой на источник в Минобороны РФ сообщила, что погибшим пилотом Су-25 был бывший украинский летчик из оккупированного Симферополя (Крым) майор Роман Филиппов.

Позже стало известно, что Филипов до аннексии Крыма служил в России.

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Темы: авиаРосcияСирия
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