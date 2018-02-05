НБУ может получить нового руководителя до конца месяца

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Понедельник, 5 февраля 2018, 11:22

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассчитывает, что Верховная Рада в феврале назначит нового руководителя Национального банка Украины.

Об этом он заявил 5 февраля на совместном с премьер-министром Владимиром Гройсманом брифинге в парламенте, передает Экономическая правда.

"Уже есть представление, но нужно решение комитета, также я планирую, что было бы правильным, чтобы кандидатура, которая планируется на руководителя Национального банка, смогла встретиться со всеми фракциями парламента", - сказал Парубий.

"Я предполагаю, что решение комитета может быть еще на этой неделе, но сама постановка вопроса в повестку дня будет зависеть от того, когда будет комитет и когда состоится собеседование со всеми фракциями", - добавил Парубий.

"Планирую в этом месяце, если не на этой неделе, то на следующей пленарной. Планирую не затягивать с этим вопросом и безотлагательно поставить его на рассмотрение Верховной Рады", - уточнил спикер.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко предлагает парламенту назначить Якова Смолия главой Национального банка.

Во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Давосе директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард интересовалась назначением нового главы НБУ.

Ранее среди претендентов на должность главы НБУ называли Смолия и главу правления "Райффайзен банка Аваль" Владимира Лавренчука. Однако более вероятным кандидатом называли именно Смолия.

В декабре Смолий заявил, что не будет продолжать исполнять обязанности главы НБУ, если парламент не поддержит его кандидатуру в случае внесения ее президентом.

Читайте также интервью Смолия ЭП по ссылке.

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