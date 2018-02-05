Киевлян, которые подожгли самострой УПЦ МП, отпустили на поруки нардепов

Апелляционный суд Киева отпустил на поруки около десяти народных депутатов архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка, подозреваемых в поджоге самостроя УПЦ Московского патриархата в центре Киева.

Такие решения судьи вынесли 5 февраля.

"Апелляционную жалобу защитника Горбаня удовлетворить, решение суда о мере пресечения отменить. Применить в отношении подозреваемого Горбаня меру пресечения в виде личного поручительства депутатов Ильенко, Левуса, Барны, Луценко и других", - сказал судья Игорь Паленик.

Суд также обязал Горбаня не отлучаться из Киева без разрешения прокурора или следователя и сдать паспорта для выезда за границу.

Постановление вступает в силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит.

Как сообщает "Радио Свобода" из зала суда, Горбань не присутствовал на заседании, а находился в Лукьяновском СИЗО и включался по скайпу.

Часть депутатов после провозглашения решения суда поехали в СИЗО, чтобы забрать Горбаня.

Позже аналогичное решение судья Валерий Лашевич вынес и в отношении Шемотюка.

Cкриншот с онлайн-трансляции "Радио свобода"

Шемотюк также не присутствовал на заседании, а включался по скайпу из СИЗО.

Рассмотрение апелляции Горбаня было запланировано на 10:30, Шемотюко – на 13:40.

Однако, как сообщил нардеп Олег Барна в Facebook, заседание перенесли на 13:45 в связи с тем, что из суда первой инстанции вовремя не доставили документы по этому делу.

На судах присутствовали десятки активистов различных организаций.

Как известно, 25 января киевская полиция сообщила о задержании двух мужчин за поджог монастыря.

Следственный отдел Шевченковского управления полиции открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК.

25 января националисты организаций "С-14", "Традиции и порядок" и "Сокол" демонтировали информационный борд часовни Московского патриархата возле "Десятинной церкви" в центре Киева.

28 января Шевченковский райсуд Киева арестовал на 2 месяца с альтернативой залога двух подозреваемых в поджоге часовни-самостроя УПЦ Московского патриархата.

По словам задержанных, они пытались привлечь внимание к тому, что территория Национального музея истории захвачена московскими церковниками.

Как сообщили "Украинской правде" в Киевской администрации, часовня УПЦ МП вблизи Десятинной церкви является самостроем, поскольку возведена без документов.