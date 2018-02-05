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Дочь Шокина подает в суд на Джо Байдена

Понедельник, 5 февраля 2018, 15:51
Дочь Шокина подает в суд на Джо Байдена

Дочь экс-генпрокурора Виктора Шокина Алина, которая является гражданкой США, намерена подать в суд на экс-вице-президента Джо Байдена.

Об этом "Украинской правде" сообщил сам Виктор Шокин, подтверждая твит его дочери Алины, которая написала о желании обжаловать заявления Байдена о его причастности к увольнению Шокина.

"Я знаю, что она собирается это сделать", - сообщил Шокин.

На вопрос, советовалась ли она с ним, когда решила подавать в суд, Шокин сказал: "Она совершеннолетняя, взрослый человек, ей 40 лет, она имеет личное мнение. Больше всего ее поразило, то, что вспомнили ее покойную бабушку. Отца - это само собой, но бабушку. Так он опозорил ее, этот Байден, что она решила принять такое решение", - сказал Шокин.

Ранее в твиттере пользовательница с ником @alina_oneworld написала:

"Обдумала ситуацию с речью экс-вице-президента Байдена, в котором он публично обидно высказался о моей покойной бабушке и моем отце. Учитывая то, что это касается всей семьи, планирую обратиться в суд, чтобы защитить достоинство моих родных. И продемонстрировать высокие принципы равенства всех граждан Америки перед законом", - отметила она.

Дочь Шокина - Алина имеет гражданство США.

Как известно, в конце января Байден поделился своим опытом переговоров в Киеве, выступая в Совете по международным отношениям США.

В качестве примера того, как важные изменения можно ввести за короткое время, он привел историю с увольнением генпрокурора Виктора Шокина.

"Я сказал: я еду через 6 часов, если ваш генпрокурор не будет уволен до этого времени, вы не получаете денег. И тот сукин сын был уволен. На его место поставили того, кому в то время доверяли", - добавил он.

Оксана Коваленко, УП

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