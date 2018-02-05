Дочь Шокина подает в суд на Джо Байдена
Дочь экс-генпрокурора Виктора Шокина Алина, которая является гражданкой США, намерена подать в суд на экс-вице-президента Джо Байдена.
Об этом "Украинской правде" сообщил сам Виктор Шокин, подтверждая твит его дочери Алины, которая написала о желании обжаловать заявления Байдена о его причастности к увольнению Шокина.
"Я знаю, что она собирается это сделать", - сообщил Шокин.
На вопрос, советовалась ли она с ним, когда решила подавать в суд, Шокин сказал: "Она совершеннолетняя, взрослый человек, ей 40 лет, она имеет личное мнение. Больше всего ее поразило, то, что вспомнили ее покойную бабушку. Отца - это само собой, но бабушку. Так он опозорил ее, этот Байден, что она решила принять такое решение", - сказал Шокин.
Ранее в твиттере пользовательница с ником @alina_oneworld написала:
"Обдумала ситуацию с речью экс-вице-президента Байдена, в котором он публично обидно высказался о моей покойной бабушке и моем отце. Учитывая то, что это касается всей семьи, планирую обратиться в суд, чтобы защитить достоинство моих родных. И продемонстрировать высокие принципы равенства всех граждан Америки перед законом", - отметила она.
Обдумала ситуацию с речью екс-вице-Президента Байдена, в которой он публично оскорбительно высказался о моей покойной бабушке и моем отце.— OneWorld (@alina_oneworld) February 4, 2018
Учитывая что это касается всей моей семьи, планирую обратиться в суд чтобы защитить достоинство моих родных.— OneWorld (@alina_oneworld) February 4, 2018
и продемонстрировать высочайшие принципы равенства абсолютно всех граждан Америки перед законом.— OneWorld (@alina_oneworld) February 4, 2018
Дочь Шокина - Алина имеет гражданство США.
Как известно, в конце января Байден поделился своим опытом переговоров в Киеве, выступая в Совете по международным отношениям США.
В качестве примера того, как важные изменения можно ввести за короткое время, он привел историю с увольнением генпрокурора Виктора Шокина.
"Я сказал: я еду через 6 часов, если ваш генпрокурор не будет уволен до этого времени, вы не получаете денег. И тот сукин сын был уволен. На его место поставили того, кому в то время доверяли", - добавил он.