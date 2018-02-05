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В Харькове осудили к пожизненному заключению расиста и гомоненависника

Понедельник, 5 февраля 2018, 16:14

Коллегия судей Дзержинского райсуда Харькова объявила приговор о пожизненном заключении Виталию Кадничанскому по обвинению в убийствах и покушениях на убийство на почве расовой дискриминации и гомонегативизма.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что Кадничанский признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15 п. п. 1, 4, 13, 14 ч. 2115, ч. 1 ст. 263 УК Украины - покушение на жизнь и здоровье и убийство людей, на почве расовой и национальной дискриминации к гражданам стран Африки и Азии, а также на почве гомонегативизма.

Сообщается, что среди пострадавших, как граждане Украины, так и иностранцы.

Также среди преступлений, в которых он обвинялся - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Он приговорен к наказанию в виде - пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в 2015 году депутаты от "Радикальной партии Олега Ляшко" составили список из 49 так называемых "политзаключенных", фигурантов громких уголовных дел, которых предлагали амнистировать.

Среди них был Виталий Кадничанский, которого они называли "активным деятелем украинского антисистемного движения".

Он был задержан еще в 2012 году, обвинялся в покушениях на убийство на расовой почве. Писали, что его жертвами стали шесть граждан, в том числе три иностранца.

Сразу после задержания Кадничанский признал свою вину и принял участие в реконструкции эпизодов преступления, но затем отказался от своих слов.

Украинская правда
Темы: Харьковсудрасизм
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