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Посол Румынии в Кении попал в расистский скандал: его отзывают

"Украинская правда"Воскресенье, 11 июня 2023, 05:11
Посол Румынии в Кении попал в расистский скандал: его отзывают
Флаг Румынии. ФОТО: CERNAUTI.MAE.RO

Министерство иностранных дел Румынии отзывает своего посла в Кении Драгоша Тигау после того, как он оскандалился из-за расистского высказывания.

Источник: BBC

Детали: Сообщается, что румынский посол прибегнул к расистскому высказыванию еще 26 апреля во время встречи в здании ООН в столице Кении Найроби.

"Африканская группа присоединилась к нам", – сказал он, увидев за окном обезьяну.

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Отмечается, что о высказываниях Тигау сообщил 8 июня представитель кенийского МИД Камау Мачария. Он заявил, что "шокирован и возмущен" этим инцидентом. По его словам, были попытки скрыть поведение посла.

Африканские дипломаты 9 июня потребовали публичных извинений от Бухареста, а 10 июня Румыния объявила, что была проинформирована об инциденте только сейчас и начала "процедуру отзыва посла", пишет издание.

МИД Румынии опубликовало свои извинения и подчеркнуло, что "любое поведение или комментарии расистского характера являются абсолютно неприемлемыми".

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Темы: Румыниярасизм
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