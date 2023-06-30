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Главного тренера ПСЖ задержали по обвинению в расизме

Евгений КизиловПятница, 30 июня 2023, 16:19
Главного тренера ПСЖ задержали по обвинению в расизме
Кристоф Галтье, Getty Images

Полиция задержала главного тренера французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Кристофа Галтье по обвинению в расизме и дискриминации в отношении темнокожих и мусульманских игроков.

Источник: британское издание Mirror

Детали: Вместе с тренером задержали также его сына Джона Вальовича-Галтье, который является агентом отца.

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Дело касается событий 2021 года, когда Галтье возглавлял ФК "Ницца" из первой лиги.

Тренера обвиняют в том, что он якобы сделал замечание директору клуба Жюльену Фурнье, что в команде слишком много темнокожих игроков, кроме того, Галтье пытался помешать мусульманам праздновать Рамадан и отказался подписать контракт с игроком из-за его вероисповедания.

Сам Галтье решительно отрицает обвинения.

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Как пишет Mirror, болельщики настолько бурно отреагировали на эти обвинения, что Гальтье пришлось нанять частную охрану.

Темы: футболрасизмФранцияарест
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