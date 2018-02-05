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Во вторник Рада жестко ответит Польше - Парубий

Понедельник, 5 февраля 2018, 17:51

Верховная Рада во вторник примет постановление в связи с принятием Сеймом и Сенатом Республики Польша так называемого "антибандеровского закона".

Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий в понедельник.

Постановление 7553 уже зарегистрировано, о чем свидетельствует информация на сайте ВР, однако текста его пока нет. Парубий отметил, что его поддерживают большинство в зале.

"Он на полторы страницы... Завтра я предложу его рассмотреть одним из первых вопросов. Если первым будет постановление о недопустимости и об оспаривании закона о деоккупации. Потому что его надо отклонить... То вторым решением я буду предлагать принятия постановления, которое является одновременно и жесткой и оно согласовано всеми фракциями и согласована с МИД. С самое главное есть решение комитета", - сказал он.

"Я убежден, что это постановление будет поддержано всем залом Верховной Рады", - добавил Парубий.

Как известно, Сейм Польши принял предложенный движением Kukiz'15 законопроект о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии".

Также сообщалось, что Сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти Польши, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание так называемых "преступлений украинских националистов" против поляков.

В связи с этим МИД Украины выразил обеспокоенность, заявив, что Польша пытается изобразить украинцев "преступными националистами".

Израиль выступил категорически против принятия Сенатом Польши законопроекта об Институте национальной памяти.

США также выразили обеспокоенность польским законом.

Александр Шумилин, УП

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Темы: историяВерховная РадаПольша
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