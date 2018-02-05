В Минкульте готовят судебные иски из-за часовни УПЦ МП

В министерстве культуры заявляют, что часовня УПЦ МП, которую возвели возле фундамента Десятинной церкви в Киеве, является незаконной и готовят судебные иски.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

В министерстве часовню УПЦ МП признали незаконной застройкой - малой архитектурной формой, и заявили, что она незаконно находится на территории Национального музея истории Украины.

"Единственным законным пользователем земельного участка по состоянию на сегодня есть Национальный музей истории Украины. Законные права НМИУ, как землепользователя, нарушены противоправными действиями религиозной общины УПЦ", - отмечают в Минкульте.

В ведомстве заявляют, что в соответствии с п.2.1 Устава, НМИУ является юридическим лицом, а согласно п.2.6 Устава Музей имеет право быть истцом в суде.

Министерство поручило безотлагательно принять меры "по устранению препятствий для пользования земельным участком", "в частности, путем предъявления соответствующих судебных исков".

Минкульт примет участие в рассмотрении дела и повторно направит в правоохранительные органы обращения, направленные на защиту памятника национального значения "Город Владимира - детинец древнего Киева с фундаментом Десятинной церкви.

Как известно, 25 января киевская полиция сообщила о задержании двух мужчин за поджог монастыря.

Следственный отдел Шевченковского управления полиции открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК.

25 января националисты организаций "С-14", "Традиции и порядок" и "Сокол" демонтировали информационный борд часовни Московского патриархата возле "Десятинной церкви" в центре Киева.

28 января Шевченковский райсуд Киева арестовал на 2 месяца с альтернативой залога двух подозреваемых в поджоге часовни-самостроя УПЦ Московского патриархата.

По словам задержанных, они пытались привлечь внимание к тому, что территория Национального музея истории захвачена московскими церковниками.

Как сообщили "Украинской правде" в Киевской администрации, часовня УПЦ МП вблизи Десятинной церкви является самостроем, поскольку возведена без документов.

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