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Парубий назвал дискуссионные положения законопроекта о Антикоррупционном суде

Вторник, 6 февраля 2018, 01:37
Парубий назвал дискуссионные положения законопроекта о Антикоррупционном суде

Положения законопроекта о Высшем антикорупционном суде относительно полномочий Общественного совета международных экспертов вызовут больше всего дискуссий в Раде.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" телеканала ICTV заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий.

"Самая главная дискуссия будет по компетенции Общественного совета международных экспертов. Дискуссия о том, что международные партнеры рекомендуют, чтобы общественный совет международных экспертов мог во время рассмотрения давать свою оценку относительно того или иного кандидата", – сказал Парубий.

"Второй момент – чтобыВысшая квалификационная комиссия судей брала на рассмотрение только тех кандидатов, которые прошли предварительное обсуждение Общественного совета. И, соответственно, уже их подавала на окончательное утверждение", – отметил политик.

Также среди наиболее дискуссионных положений законопроекта спикер назвал требования к кандидатам в судьи и юрисдикцию суда.

"Третий момент заключается в том, что международные партнеры настаивают, чтобы юрисдикция Антикоррупционного суда отвечала юрисдикции САП и НАБУ. По этому поводу, очевидно, будет отдельная дискуссия",  добавил он.

"Законопроектом не учитывается минимальное количество судей, которое должно быть выбрано для того, чтобы суд заработал. Я думаю, это мы без проблем сможем урегулировать между первым и вторым чтением",  подчеркнул Парубий.

Ранее глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что запустит процедуру принятия закона о Высшем антикоррупционном суде уже во вторник.

Как известно, 18 января Рада не смогла внести в повестку дня президентский законопроект 7440 о Высшем антикоррупционном суде и 4 альтернативных законопроекта.

22 декабря проект закона о Высшем антикоррупционном суде от президента Петра Порошенко зарегистрировали в Верховной Раде. Также в парламенте зарегистрированы 4 альтернативных законопроекта от депутатов.

Ранее сообщалось, что ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.

В частности, МВФ заявил, что проект Порошенко об Антикоррупционном суде противоречит обязательствам Украины.

Позже Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что на кону – $800 млн.

Евросоюз также официально выступил с критикой в адрес Банковой из-за того, что президент подал законопроект об Антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

Алексей Павлыш, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Антикоррупционный судВерховная РадаПарубий
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