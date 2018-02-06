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За неуплату алиментов теперь могут забрать права и не пустить за границу

Вторник, 6 февраля 2018, 07:44

В Украине 6 февраля вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов.

Закон предусматривает временное ограничение в праве выезда за пределы Украины должника, который не платит алименты, напоминает УНИАН.

Также должника, у которого есть задолженность по уплате алиментов в размере, который совокупно превышает сумму соответствующих платежей за 6 месяцев, могут временно ограничить его в праве управлять транспортным средством.

Ему могут запретить пользоваться огнестрельным охотничьим, пневматическим и охолощенным оружием, устройствами отечественного производства для отстрела патронов, снаряженными резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, а также ограничить в праве охоты.

Также предлагается новый вид административного взыскания в виде социальных работ, которые заключаются в выполнении лицом, совершившим административное правонарушение, в свободное от работы или учебы время платных общественно полезных работ, вид которых будут определять органы местного самоуправления.

Министерство юстиции открыло онлайн-реестр лиц, которые не платят алименты.

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Как известно, 7 декабря 2017 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов (№7277).

4 января 2018 года президент Петр Порошенко подписал закон об усилении ответственности за неуплату алиментов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: законодательство
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