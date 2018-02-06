Парубию дали добро на подписание закона о "деоккупации Донбасса"

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Вторник, 6 февраля 2018, 11:06

Верховная Рада не отменила решение о принятии закона об обеспечении государственного суверенитета Украины над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

Проект соответствующего постановления "Оппозиционного блока" (№7163-П) поддержали только 37 депутатов.

"37 "за" – постановление отклонено. Это открывает путь к подписанию закона о деоккупации", – заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий.

Инициаторы постановления ссылались на нарушение регламента при принятии закона 18 января.

Первый вице-спикер Ирина Геращенко отметила, что этот закон "просто констатирует правду", что Донбасс оккупирован Россией, как и Крым.

Лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак заявил: "Если вы так заботитесь о социальной защите войск оккупации России, то сделайте об этом законопроект. Не навязывает нам парадигму, которую вам передают из Кремля через Медведчука, что на востоке Украины гражданский конфликт. Это открытая агрессия России. И Россия будет отвечать за все те преступления, которые она творит на востоке Украины и в аннексированном Крыму".

"Мы не допустим реванша пятой колонны Кремля в этом зале", – добавил он

Как известно, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса, который, в частности, признает Россию агрессором и оккупантом.

Однако на следующий день депутаты фракции "Оппозиционный блок" внесли проект постановления об отмене результатов голосования за этот закон, из-за чего спикер не мог подписать его.

Алена Рощенко, УП
Темы: Верховная Рада Донбасс законодательство
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