Закон по Донбассу "завис" в Раде как минимум на 2 недели
Народные депутаты фракции "Оппозиционный блок" предлагают Верховной Раде отменить результаты голосования за закон о реинтеграции Донбасса.
Соответствующий проект постановления №7163-П зарегистрирован в парламенте 19 января.
Инициаторами выступили Юрий Бойко, Александр Вилкул и Михаил Папиев.
Таким образом спикер Андрей Парубий не может подписать данный закон, пока народные депутаты не рассмотрят это постановление.
Как сообщалось, председатель ВР 19 января закрыл 7-ю сессию парламента и распустил народных депутатов на 2 недели каникул.
Как известно, 18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.
Во время обсуждения несколько раз отмечалось, что этот документ признает Россию агрессором и оккупантом.
В самом тексте закона есть два упоминания о России-агрессора (в преамбуле и заключительных положениях), а также одно упоминание "государство-оккупант".
Президент Петр Порошенко заявил, что принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса - это сигнал для оккупированных территорий, что они остаются частью Украины.