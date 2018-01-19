Закон по Донбассу "завис" в Раде как минимум на 2 недели

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Пятница, 19 января 2018, 13:33

Народные депутаты фракции "Оппозиционный блок" предлагают Верховной Раде отменить результаты голосования за закон о реинтеграции Донбасса.

Соответствующий проект постановления №7163 зарегистрирован в парламенте 19 января.

Инициаторами выступили Юрий Бойко, Александр Вилкул и Михаил Папиев.

Таким образом спикер Андрей Парубий не может подписать данный закон, пока народные депутаты не рассмотрят это постановление.

Как сообщалось, председатель ВР 19 января закрыл 7-ю сессию парламента и распустил народных депутатов на 2 недели каникул.

Как известно, 18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.

Во время обсуждения несколько раз отмечалось, что этот документ признает Россию агрессором и оккупантом.

В самом тексте закона есть два упоминания о России-агрессора (в преамбуле и заключительных положениях), а также одно упоминание "государство-оккупант".

Президент Петр Порошенко заявил, что принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса - это сигнал для оккупированных территорий, что они остаются частью Украины.

Валентина Романенко, УП
Темы: Верховная Рада законодательство Донбасс
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