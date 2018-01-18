Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.

За соответствующее решение проголосовали 280 нардепов.

Во время обсуждения несколько раз отмечалось, что этот документ признает Россию агрессором и оккупантом.

В самом тексте закона есть два упоминания о России-агрессоре (в преамбуле и заключительных положениях), а также одно упоминание "государство-оккупант" (в ст.7).

Действия РФ на территории Донецкой и Луганской областей в тексте закона названы "вооруженной агрессией Российской Федерации".

"Российская Федерация совершает преступление агрессии против Украины и осуществляет временную оккупацию части ее территории с помощью вооруженных формирований Российской Федерации", - указывается в преамбуле.

Согласно тексту закона, к временно оккупированным Россией территориям в Донецкой и Луганской областях входят земля, реки, озера, внутренние морские воды, недра и воздушное пространство над этими территориями.

Границы оккупированных территорий в этих областях, определяются президентом по представлению Министерства обороны, подготовленным на основании предложений Генштаба ВСУ.

Отмечается, что временная оккупация Российской Федерацией территорий Украины независимо от ее продолжительности является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав.

Закон определяет, что Украина будет признавать только два документа, которые выдаются на оккупированной территории: свидетельства о рождении и смерти.

Ответственность за моральный и материальный ущерб, причиненный Украине и ее гражданам, возлагается на Российскую Федерацию. Лица, принимавшие участие в вооруженной агрессии или оккупационной администрации РФ, несут уголовную ответственность.

За гражданами Украины сохраняется право собственности на оккупированных территориях.

В законе особое внимание уделяется внедрению военного положения. В случае введения военного положения координацию и контроль на оккупированной территории Донецкой и Луганской областях областей осуществляет Объединенный оперативный штаб ВСУ при руководстве Генштаба. До принятия закона АТЦ координировала СБУ.

Въезд лиц, перемещение товаров и лиц на/с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях определяется Кабмином и осуществляется через контрольные пункты въезда-выезда. Право ограничения въезда/выезда возложено на командующего объединенных сил.

Пребывание на оккупированных территориях лиц, не привлеченных к обороне и отпору/сдерживанию вооруженной агрессии РФ, допускается с разрешения командующего объединенных сил.

"Антитеррористическая операция может быть завершена в связи с введением военного или чрезвычайного положения либо с началом осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях", - говорится в тексте закона.

В окончательной версии согласно предварительным решениям убрали упоминание о минских соглашениях.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Отмечается, что закон действует без ущерба для неотделимого суверенного права Украины на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя и мероприятий, направленных на восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы.

Закон приняли только на 3-й день рассмотрения, поскольку к нему было 673 поправки.

Острая дискуссия во время этого обсуждения шла по прописыванию в названии и тексте законопроекта слов об оккупации Крыма и установление четких дат начала оккупации Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым.

Необходимость прописывания точных дат оккупации нардепы объясняли тем, что именно так будет наступать юридическая ответственность России, а дата нужна для будущих судов по компенсации пострадавшим от агрессии гражданам.

Точной даты оккупации Луганской и Донецкой областей в законе нет. Есть только отсылочная норма к закону о Крыме.

Также депутаты спорили о торговле с ОРДЛО. Однако секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник подчеркнул, что в законе нет никаких слов о торговле. В тексте закона говорится о "перемещении товаров".

Также Рада отказалась включить в законопроект поправку №652 о денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Эту поправку отклонил комитет. Но ее автор Елена Сотник из "Самопомочи" наставала на голосовании за поправку в сессионном зале.

Поправка предлагала прописать в законе, что Кабмин в месячный срок со дня вступления в силу закона должен разработать и представить на рассмотрение ВР законопроект о денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

Нардепы отказались поддержать эту поправку.

Как известно, Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса 6 октября 2017 года.



Проект определяет отдельные территории в Донецкой и Луганской областях оккупированными, а Российскую Федерацию - страной-агрессором.



Из законопроекта убрали упоминание о Минских договоренностях, на чем настаивали многие депутаты.



В пояснительной записке указывается, что этот законопроект принимается для изменения режима АТО и для урегулирования правового статуса "фактически оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей".