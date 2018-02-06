Фракция БПП уменьшилась на 2 нардепа

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Вторник, 6 февраля 2018, 12:40
Cлева направо Виктор Кривенко и Павел Кишкарь

Из фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде вышли народные депутаты Виктор Кривенко и Павел Кишкарь.

Об этом во вторник с трибуны парламента заявил спикер Андрей Парубий.

Таким образом, количество членов фракции сократилась со 138 до 136.

Оба депутата были избраны в Верховную Раду от партии "Объединение Самопомич".

Как известно, о своем решении уйти из фракции Кривенко и Кишкарь заявили еще в декабре 2017 года.

Объясняя причины этого шага, они заявили, что среди прочего не согласны с позицией фракции относительно увольнения главы НБУ Валерии Гонтаревой и мэра Одессы Геннадия Труханова, пенсионной реформы, "карманного" аудитора НАБУ, деклараций для активистов-антикоррупционеров, давления на НАБУ и антикоррупционный комитет, а также касательно "махинации" с Роттердам +.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Верховная Рада БПП
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