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Мэрии Одессы вернут половину средств, из-за которых Труханов фигурирует в деле

Вторник, 6 февраля 2018, 17:23
Мэрии Одессы вернут половину средств, из-за которых Труханов фигурирует в деле

Суд приказал вернуть Одесскому городскому совету часть средств, арестованных в деле по факту завладения должностными лицами средствами городского бюджета.

Об этом говорится в решении, принятом судьей Соломенского районного суда Киева Людмилой Кизюн 1 февраля.

Речь идет о деле про покупку корпусов завода "Краян", которые сначала продавались за 4 млн гривен, а Одесский горсовет купил их уже за 185 млн для размещения там "Европейской мэрии".

Из 185 млн гривен суд отменил арест на 92 340 718 гривен. В такую ​​же сумму НАБУ оценило стоимость проданных помещений.

"Отменить арест на имущество, а именно: на денежные средства в сумме 92 340 718... грн... что был наложен постановлением следственного судьи Соломенского районного суда г. Киева от 21 декабря 2016 года", – говорится в постановлении.

Такое решение приняли после объяснений представителя "Девелопмент Элит", которое продавало здание и подало ходатайство об отмене ареста, о заключенном 9 января договоре, по которому стоимость продажи была снижена со 185 до 90 млн гривен.

Депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая отметила в Facebook, что новый договор был подписан без согласования с мэрией, как того требует закон.

"Несмотря на желание выдать Договор об изменениях №1 (об изменении стоимости покупки – УП), как новый договор, мы все понимаем, что это дополнительное соглашение и оно ничтожно", – написала она.

Квасницкая также объяснила "Украинской правде", что, по ее источникам, новым договором возвращению Одесской мэрии подлежат 95 млн, а не 92 млн, как предусматривает решение суда.

УП обратилась в пресс-службу Одесского горсовета относительно того, когда было принято решение о подписании нового договора, но ответ пока не получила.

2 февраля Соломенского райсуд Киева также разъяснил адвокату "Девелопмент Элит" содержание решения, принятого накануне.

"Средства с которых отменен арест... должны быть перечислены... на счет Одесского городского совета", – объяснил суд.

В октябре 2016 года мэрия Одессы приобрела в ООО "Девелопмент Элит" здание бывшего завода "Краян" за 185 млн гривен.

Однако, в начале 2016 года то же здание было продано за 3,8 миллиона гривен, в августе 2016 его купила уже "Девелопмент Элит" за 11 миллионов гривен.

НАБУ добилось ареста всех 185 млн гривен на счетах в банке "Пивденный".

Местные СМИ писали, что к схеме якобы причастен глава Одессы Геннадий Труханов.

По этому делу в начале октября 2017 года Труханов был на допросе НАБУ в Киеве – он проходит в статусе свидетеля.

Как известно, по данным местных СМИ, Труханов находился за пределами города с 26 декабря, когда началась его отпуск, и до сих пор не появился на рабочем месте. За это время он несколько раз продлевал отпуск и дважды оформлял командировки: в Афины и Давос.

Больше о "деле "Краяна" и других, в которых фигурирует Труханов, читайте в материале УП "Труханова заштормило. В каких делах НАБУ фигурирует мэр Одессы".

София Лукашова, для УП, Оксана Коваленко, УП
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