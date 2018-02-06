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Дело о разбое сына нардепа Попова пошла в суд

Вторник, 6 февраля 2018, 17:49

Дело двух несовершеннолетних, в том числе сына нардепа Игоря Попова, о вооруженном нападении на магазин в Киеве, передали в суд.

Об этом говорится в сообщении в Facebook отдела коммуникации полиции Киева.

Указывается, что было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Сейчас досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в суд. До назначения судом меры наказания, злоумышленники будут находиться под круглосуточным домашним арестом", - говорится в сообщении.

Как известно, 29 ноября суд отказался арестовать и отпустил под круглосуточный домашний арест на 2 месяца сына нардепа Игоря Попова, 14-летнего Богдана, который совершил разбойное нападение на магазин.

Богдан Попов сначала отказался давать показания об ограблении магазина, но позже согласился.

Украинская правда
Темы: Верховная Радакриминал
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