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СМИ: Путин поедет голосовать за себя в Крым, чтобы поднять там явку

Среда, 7 февраля 2018, 04:35

Президент России Владимир Путин, который пошел на выборы как самовыдвиженец, может проголосовать на одном из незаконных избирательных участков в аннексированном Крыму.

Об этом пишет Коммерсант.

По словам одного из источников издания, для голосования Путину подбирают такой регион, где могут возникнуть проблемы с явкой. 

Эксперт говорит, что приезд Путина "повысит ожидания в самом Севастополе, где есть дефицит административных успехов после 2014 года".

При этом другой собеседник издания утверждает, что "поехать в Крым и Севастополь до выборов — правильная идея, но вряд ли Владимир Путин будет 18 марта не в столице".

Путин традиционно с 2000 года голосует в Москве. Однако после изменения законодательства в 2017 году россиянам стало легче голосовать по месту пребывания, а не прописки. 

Ранее российское издание РБК, ссылаясь на источники в Кремле, сообщало, что оккупационные власти Крыма хотят приблизить уровень явки на выборах президента РФ и результаты голосования за Владимира Путина к результатам так называемого "референдума 2014 года".

Как известно, выборы президента РФ состоятся 18 марта, в четвертую годовщину аннексии Крыма.  

В случае победы это будет четвертый срок для Путина на посту президента России, без учета времени, когда пост президента занимал его преемник Дмитрий Медведев. В то время Путин руководил государством на посту премьера.

Украина не признает выборы в Госдуму России, которые прошли в 2016 году в Крыму и будет ставить вопрос незаконности российских выборов в регионе на международном уровне – в частности, в ПАСЕ, ОБСЕ и НАТО.

Темы: КрымоккупацияРосcияПутин
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