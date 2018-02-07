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Адвокат Януковича утверждает: Окончательно Киев "сдал Крым" 23 марта

Среда, 7 февраля 2018, 11:36

Окончательное решение о "сдаче Крыма" и выводе украинских войск с полуострова приняли 23 марта 2014 года на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом заявляет адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк, ссылаясь на протокол допроса тогдашнего и.о. министра обороны Украины Игоря Тенюха.

Защитник экс-президента выложил в Facebook несколько выдержек из материалов допроса Тенюха по делу о государственной измене.

"После захвата штаба ВМС на заседании СНБО 23.03.2014 я доложил обстановку по Крыму и о результатах развертывания ВСУ в районе Широкого Лана – и жестко выступил с предложением идти на прорыв в Крым. В ответ Сергей Пашинский сказал: "С министром все ясно, он хочет войны, заслушаем других членов", – процитировал адвокат.

В документе также есть слова якобы Степана Полторак, который тогда командовал Нацгвардией: "Я предлагаю с гордо поднятыми знаменами выводить наши части из Крыма".

Протокол допроса Тенюха
Протокол допроса Тенюха
Протокол допроса Тенюха
Протокол допроса Тенюха

Также Сердюк показал другую страницу протокола допроса о заседании СНБО, которое состоялось 28 февраля 2014 года.

На ней говорится о том, что Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк – несмотря на ситуацию в Крыму – выступали против развертывания украинских войск, чтобы не спровоцировать полномасштабное вторжение России в Украину. Позицию Тенюха о необходимости привлекать ВСУ для защиты государства поддержал Александр Турчинов.

"Я подчеркивал присутствующим (глава СБУ, глава СВР, начальник ГШ, министр внутренних дел), что необходимо создать правительственную комиссию, представители которой должны вылететь в Крым и оттуда руководить процессами, которые происходят на полуострове. В ответ Яценюк сказал, что это нецелесообразно делать, поскольку таких представителей арестуют в Крыму", – говорится в протоколе.

"Я подчеркивал и настаивал на развертывании войск на юг, север и восток, однако меня никто не поддержал", – цитируется в документе Тенюх, которого еще должны допросить в суде.

Протокол допроса Тенюха
Протокол допроса Тенюха

Тенюх также упоминал, что якобы 28 февраля состоялся телефонный разговор исполняющего обязанности президента Турчинова с председателем Госдумы РФ Сергеем Нарышкиным.

Как известно, Россия аннексировала Крым в феврале-марте 2014 года, воспользовавшись сменой власти в Украине, подавленностью от расстрелов на Майдане и реакцией на протесты части крымчан. Аннексии предшествовала российская пропаганда и наращивание военной силы РФ в АРК.

Начиная с 22 февраля 2014 года происходило наращивание российских сил на юге РФ и в Крыму

16 марта 2014 года состоялся незаконный и нерепрезентативный "референдум" по статусу Крыма, который пророссийский парламент АРК назначил 27 февраля. Уже 18 марта Россия торжественно "приняла" Крым в состав Российской Федерации.

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Украина, США, страны Евросоюза считают действия России аннексией и ввели санкции против Российской Федерации, которые сказываются на ее экономике и отдельных лицах.

Алена Рощенко, УП
Темы: Крыманнексиядело о госизменеЯнукович
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