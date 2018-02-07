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Данилюк попал в реестр должников

Среда, 7 февраля 2018, 14:03

Министр финансов Александр Данилюк не оплатил штраф за нарушение правил дорожного движения.

Соответствующая информация указана в Едином реестре должников.

Сообщается также, что взыскать оплату долга с Данилюка должен Соломенский райотдел государственной исполнительной службы Киева.

 

В то же время на вопрос "Украинской правды" представитель Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что министру финансов был выписан штраф за нарушение ч. 1 ст. 122 КУоАП, в частности, за невыполнение пункта 15.9 (Нарушение правил остановки), от 19 февраля 2017 года.

Он отметил, что сумма долга составляет 255 гривен, которая до сих пор не оплачена.

"Украинская правда" также обратилась к Данилюку за комментарием, однако ответа пока не получила.

Оксана Коваленко, УП

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Темы: Александр ДанилюкМинфинполициядолг
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