Данилюк попал в реестр должников
Среда, 7 февраля 2018, 14:03
Министр финансов Александр Данилюк не оплатил штраф за нарушение правил дорожного движения.
Соответствующая информация указана в Едином реестре должников.
Сообщается также, что взыскать оплату долга с Данилюка должен Соломенский райотдел государственной исполнительной службы Киева.
В то же время на вопрос "Украинской правды" представитель Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что министру финансов был выписан штраф за нарушение ч. 1 ст. 122 КУоАП, в частности, за невыполнение пункта 15.9 (Нарушение правил остановки), от 19 февраля 2017 года.
Он отметил, что сумма долга составляет 255 гривен, которая до сих пор не оплачена.
"Украинская правда" также обратилась к Данилюку за комментарием, однако ответа пока не получила.
Оксана Коваленко, УП