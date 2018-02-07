Антикоррупционеры отклонили предложение Порошенко по декларациям

Общественные активисты - антикоррупционеры не согласны с идеей президента Петра Порошенко заменить обязательную подачу ими деклараций на расширенную отчетность о доходах.

Об этом сообщил "Украинской правде" исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин.

"Это расширение не согласовано с общественными организациями", - заявил он.

По словам активиста, об этой своей инициативе президент напомнил на встрече с активистами 17 января, но они ее не поддержали.

Юрчишин, который также присутствовал на встрече, рассказал, что соответствующее предложение главы государства содержится в двух его законопроектах 6674 и 6675, но оно не соответствует международным стандартам.

"За первую же ошибку в таком отчете отменяется неприбыльность, притом отменяется задним числом за предыдущий год, и организация вынуждена будет выплачивать налоги за весь прошлый год, как-будто она осуществляла прибыльную деятельность. Такого нет нигде в мире", - отмечает украинский директор TI.

Он сообщил, что представители ОО предложили Порошенко доработать эти законопроекты и передать на проверку Венецианской комиссии.

Коалиция общественных организаций "Реанимационный пакет реформ", чьи представители составляли подавляющее большинство участников встречи с президентом, подтверждает слова Юрчишина.

По ее информации, на рассмотрении Верховной Рады находится ряд законопроектов, направленных на отмену электронного декларирования антикоррупционными активистами. В том числе два от Порошенко - 6674 и 6675.

Организация не согласна с тем, что президентские законопроекты, расширяя форматы отчетности для неправительственных организаций, противоречат "общему положительному тренду дерегуляции деятельности".

"Гражданское общество надеется на обязательный учет выводов Венецианской комиссии, которые ожидаются в марте 2018 года", - говорится в заявлении на сайте РПР.

"Реанимационный пакет реформ" призывает народных депутатов отменить электронное декларирование для общественных активистов без всяких условий", - добавляют там.

В организации отметили, что их позиция отражена в проекте закона 6271, который поддерживается большинством народных депутатов.

"Начали разгонять тезис, якобы Порошенко "договорился" с общественными активистами: что е-декларирование для антикоррупционеров отменят в обмен на дополнительную отчетность для всех общественных организаций. Это - манипуляция", - пишет в Facebook председатель ОО "Центр информации о правах человека" Татьяна Печончик.

По ее словам, десятки общественных организаций "категорически выступают против закручивания гаек и сужение пространства для работы гражданского общества в Украине".

"Недопустимо отменять один репрессивный закон ценой принятия другого", - отмечает общественная активистка.

Как известно, представитель президента в парламенте Ирина Луценко утверждает, что общественные активисты соглашаются на предложенную Порошенко расширенную отчетность о доходах вместо их декларирования.

"Я знаю, что общественные организации и активисты согласились на расширенное представление информации, расширенную отчетность", - сказала она в эфире телеканала "Рада".

27 марта 2017 Порошенко подписал изменения к закону "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

Евросоюз раскритиковал эту инициативу. Позже президент попросил депутатов отменить соотвествующее требование.

Евгений Кизилов, УП